Banca Transilvania a preluat Idea Bank. Mega-tranzactie de 43 de milioane de euro

"Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat in data de 02.06.2021 perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea intregului pachet de actiuni detinut de catre Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank S.A., semnarea contractului urmand a avea loc in cursul zilei de azi. In cadrul tranzactiei BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Idea Bank din Romania, respectiv Idea Leasing IFN SA si Idea Broker de Asigurare SRL. Pretul tranzactiei ce urmeaza sa fie platit de catre Banca Transilvania este de aproximativ 43 milioane euro", se arata in documentul publicat la bursa de la Bucuresti, scrie zf.ro."Dorim sa precizam ca atat Banca Transilvania cat si companiile din scopul tranzactiei vor actiona ca entitati separate pana la finalizarea achizitiei, urmand ca doar dupa aceasta data sa aiba loc procesul de integrare in cadrul Grupului Financiar BT", se mai arata in raport."Vedem achizitia Idea Bank ca o noua oportunitate pentru Banca Transilvania si pentru clienti. Daca celelalte achizitii au fost pentru a consolida business-ul BT, aceasta face parte din strategia de a continua lansarea de initiative de banking online. Ideea::Bank, ca parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, va fi un hub de digital banking prin care vom lansa si dezvolta idei creative de solutii digitale pentru clientii de acum si pentru cei care vor veni. Multumim pentru incredere si colaborare top managementului Getin Holding Group si tuturor celor care au contribuit la succesul acestei tranzactii", sustine Horia Ciorcila, Presedinte, Consiliul de Administratie, Banca Transilvania.Potrivit zf.ro , Idea Bank are active de 555 milioane de euro si o cota de piata de 0,48%.