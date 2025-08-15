Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 15 August 2025, ora 13:22
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unui interviu acordat joi, 14 august, pentru Bloomberg News, că, din punctul său de vedere, următoarele șase luni sunt cruciale pentru cabinetul său, fiind nevoie de măsuri radicale de austeritate, cu toate că se așteaptă la nemulțumiri din partea românilor și în ciuda tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău.”, a declarat acesta pentru Bloomberg. Potrivit sursei citate, fostul primar orădean a devenit imaginea austerității și încearcă să îi convingă pe cetățeni și pe aliații politici că nu există altă cale decât reducerea cheltuielilor și luni întregi de dificultăți.

Misiunea guvernului de a reduce deficitul excesiv, întâmpinată cu rezistență atât de public, cât și de propria coaliție de guvernare

Anul trecut, deficitul bugetar al României a crescut la peste 9,3% din PIB, în termeni ESA, cel mai mare din Uniunea Europeană. Noul său guvern a adoptat în iulie un amplu pachet de reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe, în încercarea de a aduce acest deficit sub 6% anul viitor, pentru a restabili încrederea investitorilor și a menține fluxul fondurilor europene.

„Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă”, a declarat Bolojan, adăugând pentru agenția de știri americană faptul că, „dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, ne vom întoarce exact de unde am plecat.”

Potrivit sursei citate, primul reper important pentru guvern va veni în octombrie, când UE va evalua planul României de reducere a deficitului. Totodată, agențiile de rating urmăresc, de asemenea, îndeaproape situația. Bolojan a spus că măsurile sunt necesare și pentru a preveni o posibilă retrogradare a ratingului suveran la nivel „junk” (nerecomandat pentru investiții).

S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut rating din categoria „investment grade” pentru țară, cu perspectivă negativă, în cadrul unei revizuiri nestructurate la sfârșitul lunii iulie. Fitch Ratings ar putea evalua România vineri, iar Moody’s Ratings este așteptată să urmeze în septembrie.

Cu toate acestea, Bloomberg amintește că alianța de guvernare rămâne fragilă, partenerii având diferențe majore pe teme esențiale, în special pe politica fiscală, iar în prezent problemele au ieșit cu atât mai mult la suprafață, după anunțarea celui de-al doilea pachet legislativ care include măsuri dure de austeritate axate către companiile de stat, sectorul privat, multinaționale și administrațiile locale.

„Social-democrații, cel mai mare partid din coaliție, au anunțat că vor boicota viitoarele ședințe ale coaliției, dacă guvernul nu va elimina schema de pensii speciale și nu va evita reducerea fondurilor pentru o nouă autostradă, precum și pentru un controversat program de dezvoltare locală”, punctează sursa citată. Bolojan a explicat în interviul acordat că această decizie ca fiind o încercare de a crește eficiența, alocând fonduri doar acelor proiecte din regiunile României care aveau șanse reale de finalizare. „Menținerea acestei coaliții unite până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil, iar apoi pentru a crea premisele unei relansări economice. Este greu să te concentrezi pe dezvoltare atunci când stingem zilnic focuri în mai multe părți”, a mai declarat premierul.

Risc acut de recesiune și inflație din ce în ce mai ridicată

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat săptămâna aceasta că România trebuie să se pregătească pentru o posibilă recesiune, deoarece guvernul va trebui să reducă și mai mult cheltuielile, inclusiv anumite investiții publice. Premierul liberal a apărat creșterea TVA și reducerea fondurilor alocate pentru consum. Deși aceste măsuri vor provoca o încetinire economică, ele nu se compară cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla în lipsa lor. „Dacă nu le-am fi luat, în loc de o încetinire am fi avut, mai devreme sau mai târziu, un colaps total”, a punctat acesta pentru sursa citată.

„De fiecare dată când este de dat o veste bună, se găsește întotdeauna un grup de politicieni dornici să o anunțe”, a spus Bolojan. „Dar când lucrurile merg prost, rămân foarte puțini”, a mai comunicat acesta.

