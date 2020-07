Iancu Guda: Business-ul va reveni la nivelul de dinainte de pandemie de abia in 2022

Afacerile isi vor reveni de abia in 2022

Relansarea economiei cu bani din propria ograda

Colectarea taxelor, principala problema fiscala in Romania

"Increderea mediului de afaceri indiferent de provenineta antreprenorilor si a capitalului este la un minim istoric. Este explicabil in acest context al pandemiei COVID-19. Vedem rezultatele de la Institutul National de Statistica privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul, avem scaderi semnificative pe consum de produse alimentare si nealimentare. Vedem cifrele de la Banca Nationala cu creditele contractate de catre populatie care au scazut cu 88%. Practic, romanii nu mai iau credite si incearca sa economiseasca. Avem depozite cu plus 5%", a declarat Iancu Guda, la Digi 24 De asemenea, potrivit analistului financiar, industria auto, puternic prezenta in relatia cu Germania, atat pe import cat si pe subansamble, este puternic afectata, vanzarile de autoturisme noi scazand cu 50% in aprilie si 45% in mai."In acest context cred ca factorul determinant este increderea consumatorului care a scazut semnificativ si care va ramane la cote scazute pe durata acestui virus, iar business-ul va reveni la nivelul pe care-l avea inainte de pandemia de coronavirus de abia in a doua jumatate a anului viitor, poate chiar la inceputul lui 2020", a mai spus Guda.Economistul este de parere ca tot ce poate fi facut pe termen scurt este sustinerea increderii prin diverse scheme de ajutor pentru companii, furnizarea de lichiditate, crearea de locuri de munca, stimularea crearii de locuri de munca prin aceste ajutoare oferite companiilor precum acest 41,5% de subventionare pe salariul brut la maximum 2.500 de lei."Trebuie sa stim ca acesta este un episod trecator chiar daca va dura 18 luni. De aceea, este cat mai bine sa pastram din romanii care s-au intors in tara pentru ca acestia vor contribui la Planul de Relansare Economica anuntat de Guvern, care are nevoie de forta de munca si de capital. Altfel nu avem cum sa ducem la bun sfarsit toate aceste proiecte de investitii", a afirmat seful AAFBR.Ieri, analistul financiar afirma ca Romania ar putea face rost de 100 de miliarde de euro din propria ograda in urmatorii 5 ani.Acest lucru s-ar putea realiza prin imbunatatirea colectarii veniturilor publice si reducerea aparatului public, iar cu aceste resurse se vor putea finanta proiecte din Planul National de Investitii si Relansare Economica."S-au mentionat in special fondurile europene, dar eu nu pot sa inteleg de ce nu ne uitam in propria ograda, pentru ca aici este principalul punct aparent vulnerabil, unde acest plan (Planul National de Investitii si Relansare Economica n.r.) a fost atacat agresiv de catre partidele din opozitie, acuzandu-se ca s-au facut aceste promisiuni la fiecare alegeri si ca nu sunt bani", a declarat Guda."Daca ne uitam la ce se intampla in jurul nostru si reusim performanta colectarii veniturilor publice la nivelul celor din Bulgaria, de exemplu, care are o pondere de 38% venituri publice in PIB , iar noi avem 31%, vedem ca pierdem in fiecare an cam 70 de miliarde de lei. Daca reducem si aparatul public cu 25%, ca sa avem aceeasi dimensionare a aparatului public raportat la sectorul privat si la nivelul populatiei precum in Bulgaria, mai obtinem inca 25 de miliarde de lei pe an. Deci iata 100 de miliarde de lei pe an, care inseamna cam 20 de miliarde de euro pe an, iar in cinci ani avem 100 de miliarde de euro", a opinad analistul financiar.Guda afirma ca nu trebuie decat sa ne ridicam la fabuloasa performanta a celor din Bulgaria de a colecta din activitate economica prin prisma veniturilor publice la acelasi nivel."Sigur ca trei decenii am chiulit sau am ramas repetenti la ora de economie. Daca vom colecta precum in Bulgaria si vom avea un aparat public mai subtiat, facem rost de 100 de miliarde de euro pe urmatorii 5 ani", a declarat Iancu Guda.