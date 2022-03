Articolele din plastic importate din China sau Hong Kong elibereaza substante toxice pentru organism, avertizeaza Comisia Europeana. De la 1 iulie a intrat in vigoare un regulament al UE care limiteaza masiv importul de astfel de produse din China si Hong Kong. Romania le importa in continuare si nu stie ce va face cu cele care sunt deja pe piata.

Comisia Europeana avertizeaza ca articolele de bucatarie din plastic, pe baza de poliamida si melamina importate din China sau Hong Kong, elibereaza niveluri de formaldehida peste cele autorizate de legislatia UE, in alimentele depozitate in ele sau cu care intra in contact, relateaza MONEY.ro.

Drept consecinta, Comisia Europeana restrictioneaza importul de astfel de produse din China si Hong Kong, prin adoptarea unui regulament strict, care stabileste in detaliu procedura de import a acestor produse.

Este vorba de regulamentul Comisiei Europene nr. 284/2011, din 22 martie 2011. Noul regulament se aplica in toate statele membre ale Uniunii Euroepene, incepand cu 1 iulie 2011.

Regulamentul este un instrument cu domeniu de aplicare general, care este obligatoriu in toate elementele sale si direct aplicabil in toate statele membre. Regulamentele pot fi adoptate in conformitate cu Tratatul CE de Parlamentul European si Consiliu sau de Consiliu ori de Comisie.

Regulamentele sunt utilizate in domeniul cooperarii judiciare in materie civila. Acestea sunt direct aplicabile, astfel incat nu necesita transpunerea in legislatia nationala a statelor membre si confera drepturi sau impun obligatii in mod direct. Cititi mai mult despre Plasticul din China e toxic si a fost interzis de UE. Romania il cumpara in continuare pe Money.ro.

