Romania a importat anul trecut cu 6% mai multe produse agroalimentare fata de 2019

Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019.Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari valori au fost Germania cu 1,4 miliarde de euro (in crestere cu 3,3 %, fata de 1,35 miliarde de euro in 2019), Ungaria cu 1,38 miliarde de euro (in crestere cu 14,4%, fata de 1,2 miliarde de euro in 2019) si Polonia cu 912 de milioane de euro (in crestere cu 5% fata de 868 de milioane de euro in 2019).In ceea ce priveste exporturile, Romania a trimis anul trecut 16,4 miliarde de tone de produse agroalimentare catre alte tari, in scadere cu 17,4% fata de 2019 cand cantitatea a ajuns la 19,8 miliarde de tone. Valoarea exporturilor din 2020 a scazut cu 2,7%, la 6,9 miliarde de euro, fata de anul anterior.Primele trei tari catre care Romania a exportat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari valori au fost Italia cu 770 de milioane de euro (in scadere cu 8,5% fata de 842 de milioane de euro in 2019), Bulgaria cu 507 milioane de euro (in crestere cu 3%, la 492 milioane de euro in 2019) si din Olanda 394 de milioane de euro (la acelasi nivel cu valoarea inregistrata in 2019).Romania a exportat anul trecut 11,4 milioane de tone de cereale, in scadere cu 19% fata de 14,1 milioane de tone in 2019. Valoarea exporturilor de cereale a scazut in 2020 cu 16,1% la 2,1 miliarde de euro, fata de 2,58 de miliarde de euro in 2019.Anul trecut, Romania a importat o cantitate de 3,4 milioane de tone de cereale, in crestere cu 96% fata de 1,75 milioane de tone in 2019. Valoarea importurilor de cereale a crescut cu 77% in 2020 la 704 milioane de euro, fata de 397 de milioane de euro in 2019.