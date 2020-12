Ce mirodenii cumpara europenii din tarile din afara spatiului comunitar. Statisticile arata o crestere cu 50%

Principala mirodenie importata de statele UE in 2019 a fost ghimbirul (110.000 de tone), urmat de paprika si ienibahar (94.000 de tone), pe locul al treilea fiind piperul (69.000 de tone). Principala tara de unde statele UE au importat ghimbir, paprika si ienibahar a fost China, cu 76.000 de tone respectiv 65.000 de tone, in timp ce importurile de piper au provenit in principal din Vietnam (31.000 de tone) si Brazilia (22.000 de tone), arata datele publicate sambata de Eurostat Alte mirodenii importate de statele membre UE au fost turmericul (15.000 de tone), care a provenit in principal din India (12.000) de tone, anasonul (14.000 de tone) pentru care Egiptul a fost principalul furnizor cu 4.000 de tone, si scortisoara (14.000 de tone), din care aproape jumatate (6.000 de tone) a provenit din Indonezia.Urmeaza semintele de chimen (9.000 de tone) care au fost importate in principal din India (4.000 de tone) si Siria (3.000 de tone) precum si semintele de coriandru (8.000 de tone), din care jumatate au fost importate din Rusia.Eurostat precizeaza ca in 2019 comparativ cu 2012 importurile de mirodenii ale UE din afara spatiului comunitar au crescut cu 50% in conditiile in care importurile de turmeric si ghimbir s-au dublat, inregistrand cele mai mari cresteri in randul celor mai comercializate mirodeniiCiteste si: