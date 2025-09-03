„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei

Taxarea muncii în România este cea mai ridicată din Europa, ceea ce face ca țara noastră să fie necompetitivă. FOTO: Pixabay

În urmă cu câțiva ani, un proiect care propunea ca salariul minim din România să beneficieze de zero taxe făcea furori în mediul fiscal, în condițiile în care este cunoscut faptul că taxele pe muncă în țara noastră sunt foarte ridicate.

Astfel, în România, taxele pe salariul minim din 2025 (4.050 lei brut) includ impozitul pe venit (10%), contribuțiile la asigurările sociale (CAS, 25%) și contribuțiile la sănătate (CASS, 10%), plus 2,25% contribuție asiguratorie pentru muncă, toate acestea adunate rezultând un imens 47,25%, din care este adevărat însă că angajatorii au o facilitate prin care 300 de lei din salariul brut sunt considerați netaxabili, dar nu mai mult de doi ani de la angajarea persoanei în cauză.

O analiză KPMG din 2024 arăta de altfel că România are cele mai mari taxe din Uniunea Europeană pe salariul minim, în regiune, în centrul și estul Europei, taxele pe salariul minim fiind semnificativ mai mici: 17,88% în Slovacia, 22,40% în Bulgaria, 29,29% în Polonia și 33,5% în Ungaria.

Pe de altă parte, proiectul „Zero taxe pe salariul minim”, care are și astăzi un site dedicat, nu a căpătat tracțiune în mediul politic, deși majoritatea analiștilor sunt de acord că o povară fiscală mult mai mică pe muncă ar putea fi un impuls mai mult decât necesar într-o societate și așa necompetitivă din punct de vedere economic cum este România.

„Ideea a fost a mea și a Cristinei Prună și a reieșit dintr-o discuție în care ne gândeam care ar fi cea mai importantă măsură pe care un liberal ar propune-o în România, pentru că este o măsură foarte liberală”, a explicat Claudiu Năsui pentru Ziare.com, într-un context în care cabinetul Bolojan testează nenumărate versiuni de taxe și impozite care să echilibreze deficitul bugetar uriaș, marea majoritate criticate de analiști și mediul de afaceri.

Acesta arată însă că o astfel de măsură ar trebui implementată gradual, pe o perioadă de doi-trei-patru ani, pe un sfert din salariul minim la început, apoi pe încă un sfert, și așa mai departe.

„Dacă ai face asta, ar veni și mulți români înapoi, ar crește imediat salariile, s-ar activa imediat forța de muncă, adică nu ai mai avea interesul să stai în asistență socială. S-ar întâmpla foarte multe lucruri bune, doar că trebuie să ai puțină viziune, ori viziunea aceea este o chestiune ideologică, doctrinară, iar ea lipsește în România în clasa politică, în general”, arată acesta.

Totodată, Claudiu Năsui mai spune că am putea avea o unificare a formelor de venit, pe același principiu pe care pentru pensiile de până în 3000 de lei nu se opresc contribuții și nici impozit pe venit.

Cu alte cuvinte, adaugă fostul ministru al Economiei, orice venit peste un salariu minim se taxează, sub un salariu minim rămâne la tine în buzunar, indiferent că este pensie, salariu sau activitate desfășurată pe PFA.

„Dar mai întâi hai să începem cu salariile, gradual”, spune Claudiu Năsui. „Iar ceea ce se va întâmpla este că, într-adevăr, pe termen scurt îți scad încasările, dar pe termen lung ai să colectezi mai mult”.

Pe de altă parte, acesta atrage atenția asupra unui aspect important și anume că, dacă vrea să facă acest lucru, statul român trebuie să taie serios cheltuielile și nu doar pensiile magistraților.

„Nu poți să menții statul român mare și să ai măsura asta”, arată acesta.

În același timp, Claudiu Năsui mai spune că argumentele celor care sunt contra măsurii sunt aceleași argumente care erau contra cotei unice de 16%, atunci când a fost implementată.

Astfel, amintește acesta, PSD-ul se opunea acestei măsuri la vremea respectivă, argumentele fiind că se vor prăbuși încasările bugetare.

„Înainte era între 18 și 42% impozitul pe venit și ei spuneau că dacă scădem în halul ăsta taxele, se va prăbuși bugetul. Uite că nu s-a prăbușit și statul român a încasat mai mult decât a încasat vreodată cu cotele mari”, explică Claudiu Năsui.

Nu în ultimul rând, acesta critică măsurile luate de actualul Guvern, spunând că dacă ne uităm pe reducerea de deficit, 90% sunt creșterile de taxe, ceea ce înseamnă că atunci apetența acestui Guvern pentru a scădea taxe, implicit pe zona de salarii minime, este zero.

„Ok, nu vrem să reducem taxele pe muncă, care sunt foarte mari, mai ales cele pe salarii mici, dar reduceți-le altundeva”, concluzionează acesta, subliniind faptul că nicio țară nu s-a dezvoltat crescând taxe, în condițiile în care, crescând taxele, „nu faci decât să bagi economia în groapă”.

„Adică va fi ceva de tipul operația a reușit, pacientul e mort. Bolojan și Guvernul o să se laude că au salvat țara de deficit, dar țara va fi un dezastru”, explică, plastic, fostul ministru al Economiei.

