Inca un imprumut extern pentru Romania, ale carei datorii tind sa devina greu sustenabile

Romania a iesit pentru a doua oara pe pietele externe sa se imprumute in valuta, inclusiv cu o emisiune de obligatiuni verzi, primul astfel de imprumut pentru statul roman. Ministerul Finantelor vinde obligatiuni in euro pe 7 ani si pe 12 ani

Romania a lansat, joi, prima sa emisiune de obligatiuni verzi, o masura care era asteptata de mult si vizeaza diversificarea bazei de investitori in contextul cererii in crestere pentru obligatiunile verzi, a scris Reuters.

Obligatiunile verzi pe 12 ani au un spread de 345 puncte de baza peste mid-swaps, iar pretul final ar urma sa fie fixat joi seara.

In paralel, Romania emite si obligatiuni conventionale pe sapte ani, iar ofertele pentru cele doua tipuri de obligaiuni au detpasit 10 miliarde de euro.

Romania a petrecut mai mult de un an cu pregatirea cadrului necesar pentru emiterea de obligatiuni verzi, iar şeful Trezoreriei, Ştefan Nanu, a declarat in luna decembrie ca Romania are de gand sa emita primele sale obligatiuni verzi in prima jumatate a lui 2024.

De asemenea, Stefan Nanu a precizat ca Romania intentioneaza sa devina un emitent anual frecvent de obligatiuni verzi si ca va incerca sa mentina emisiunile la un volum mic.

Romania, tara care are deja mai multe proiecte de energie regenerabile pregatite pentru a beneficia de finantare de la UE, va utiliza cadrul pentru obligatiunile verzi pentru a finanta proiecte in domeniul transportului ecologic, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor si reimpaduriri, printre altele.

Oficialii care se ocupa cu administrarea datoriei statului au de gand ca in acest an sa reduca emisiunile nete de eurobonduri pana la 6 miliarde de euro, de la 9,5 miliarde de euro in 2023. In paralel, Guvernul de la Bucuresti vrea sa reduca deficitul bugetar, de la 5,7% PIB la 5 din PIB anul trecut.

Finantele au vandut in luna ianuarie semnificativ mai multe obligatiuni guvernamentale decat era programat, inclusiv eurobonduri cu maturitatea in 2029 şi 2034 cu o valoare de patru miliarde de dolari, profitand de cererea solida care exista in Europa.

Toate cele trei mari agentii de rating atribuie Romaniei cea mai mica nota din categoria „investment grade”, insotita de o perspectiva stabila, iar Risco.ro avertizeaza ca cresterea peste anumite limite a imprumuturilor tarii risca sa devina o povara greu de suportat de Romania, a carei populatie deja plateste excesele din toate domeniile ale guvernantilor.

Aranjorii emisiunii de obligatiuni sunt Citi, Erste, HSBC, JPM si Societe Generale.