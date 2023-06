Inflația scade, dar experții Eurosistemului și-au revizuit în sus estimările: Cât va mai fi inflație ridicată în Europa

Deși inflația anuală se află la a 5-a lună consecutivă de scădere în Europa, factorii de decizie anticipează un nivel ridicat pentru o perioadă lungă de timp.

Experții Eurosistemului și-au revizuit în sens ascendent proiecțiile privind inflația exclusiv produse energetice și alimente pentru 2023.

În același timp, estimările pentru creșterea economică din 2023 și 2024 au fost revizuite ușor negativ.

Presiuni inflaționiste pe inflația de bază

Inflația în zona euro a scăzut la 6,1% în luna mai, de la 7% în aprilie, în condițiile în care în mai 2022 nivelul era de 8,1%.

La nivelul blocului comunitar, inflația a scăzut în mai la 7,1%, de la 8,1% în aprilie 2023. În mai 2022 rata inflației anuale era de 8,8%, potrivit Eurostat.

Deși tendința de scădere a inflației în Europa, după vârfurile consemnate anul trecut, a început o dată cu ianuarie 2023 și mai a fost a 5-a luna consecutivă cu reducere a ratei anuale a inflației, atât în zona euro cât și pentru media UE, factorii de decizie de la Banca Centrală Europeană - BCE nu se arată foarte optimiști cu privire la evoluția ulterioară a scumpirilor de prețuri, pe parcursul acestui an.

”Inflația s-a redus, dar este proiectată să se mențină prea ridicată pe o perioadă prea mare de timp”, se arată în comunicatul de presă emis joi de BCE, prin care se explică decizia unei noi majorări cu 25 puncte de bază a ratei dobânzii de politică monetară.

Conform proiecțiilor macroeconomice din luna iunie, experții Eurosistemului estimează că inflația totală se va situa, în medie, la 5,4% în 2023, la 3,0% în 2024 și la 2,2% în 2025, în condițiile în care ținta de inflație a BCE este de 2%.

”Indicatorii presiunilor inflaționiste la nivelul inflației de bază se mențin ridicați, deși unii prezintă primele indicii de temperare. Experții și-au revizuit în sens ascendent proiecțiile privind inflația exclusiv produse energetice și alimente, îndeosebi pentru anul acesta și pentru anul viitor (...).

Aceștia consideră, în prezent, că inflația exclusiv produse energetice și alimente va ajunge la 5,1% în 2023, urmând să se reducă la 3,0% în 2024 și 2,3% în 2025.

Experții și-au redus ușor proiecțiile privind creșterea economică pentru anul acesta și pentru anul viitor. Aceștia anticipează, în prezent, o creștere economică de 0,9% în 2023, de 1,5% în 2024 și de 1,6% în 2025.”, precizează comunicatul BCE.

Prețurile la alimente, cea mai mare creștere

Cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor din luna mai în zona euro a fost adusă de alimente, alcool și tutun (plus 2,54 %), au urmat serviciile (plus 2,15%), bunurile industriale non-energie (plus 1,51%) și energia (minus 0,09%).

Cele mai mari creșteri anuale de prețuri au fost înregistrate în mai 2023 în Ungaria: 21,9%, Polonia și Cehia (ambele cu 12,5%), iar cele mai mici în Luxemburg: 2%, Belgia: 2,7%, Danemarca și Spania – ambele cu 2,9%.

România s-a aflat peste media europeană, cu o inflație anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum de 9,6%.

