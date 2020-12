Alimentele, cea mai mare scumpire in luna noiembrie. Doar la pretul cartofilor s-a inregistrat o scadere importanta

"Preturile de consum in luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,7%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2019 -noiembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2018 -noiembrie 2019), calculata pe baza IPC, este 2,8%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,5%", arata datele INS.Marfurile alimentare s-au scumpit in noiembrie 2020 cu 3,81%, fata de noiembrie 2019, serviciile cu 2,77%, iar marfurile nealimentare cu 0,78%.Dintre marfurile alimentare, in luna noiembrie a acestui an fata de decembrie 2019, cel mai mult s-au scumpit: fasolea boabe si alte leguminoase, cu 17,22%, si faina, cu 7,37%. In aceasta perioada cel mai mult s-au ieftinit cartofii, cu 30,2%.La marfurile nealimentare, in luna noiembrie a acestui an fata de decembrie 2019, cel mai mult s-au scumpit tigarile, cu 7,24%, iar cel mai mult s-au ieftinit combustibilii, cu 8,4%.La capitolul servicii, in luna noiembrie a acestui an fata de decembrie 2019, cel mai mult s-au scumpit serviciile postale, cu 12,43%, iar cel mai mult s-a ieftinit transportul aerian, cu 13,21%.CITESTE SI: