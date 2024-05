China a devenit a doua economie a lumii, dar are o inflatie de 4,9%

China a anuntat, marti, o crestere a preturilor de consum mai slaba decat se astepta, de 4,9% in ianuarie, dar analistii cred ca Guvernul ar trebui sa continue sa ia masuri pentru a reduce presiunea inflationista, care ramane in continuare puternica.

Inflatia continua sa loveasca in preturile la alimente, care au crescut in ianuarie cu 10,3%, afectand populatia saraca, care da o mare parte din venit pe mancare.

Inflatia Chinei a fost de 5,1% in noiembrie si 4,6% in luna decembrie, iar pe intregul an 2010 a fost de 3,3%, conform AFP.

In timp ce nordul Chinei se confrunta cu o seceta severa ce ameninta recolta de grau de la toamna, preturile la cereale au crescut cu 15,1% si la fructe proaspete au crescut cu 34,8%, a detaliat Biroul National Statistica (BNS).

Inflatia in China este alimentata de o expansiune puternica de lichiditate in circulatie, ca urmare a planului de redresare menit sa contracareze efectele crizei financiare globale.

China a devenit luni, oficial, a doua mare economie a lumii, devansand Japonia. In ciuda temerilor de supraincalzire a economiei si a sugestiilor de reevaluare a yuanului, oficialii chinezi incearca acum sa tina in frau inflatia.