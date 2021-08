Premierul nu crede în estimarea BNR a inflației: „România are din ce în ce mai multe salarii mari. 1% din angajați câștigă peste 3.000 de euro”

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, marţi, despre anunţul BNR referitor la inflaţie şi dacă ne îndreptăm către o creştere a preţurilor şi a răspuns: ”Asta este interpretarea dumneavoastră, este o estimare a BNR. Am văzut ieri nişte cifre foarte interesante, cum mai mult de 1 la sută dintre angajaţii din România au un salariu mai mare de trei mii de euro net, cum creşte ponderea celor care au salarii mai mari de o mie de euro, ceea ce înseamnă că (...) România nu mai este o ţară cu salarii mici, nu mai este o destinaţie pentru cei cu salarii mici”.”România are din ce în ce mai multe salarii mari, salarii mari în euro, salarii nete, ceea ce înseamnă România devine o destinaţie pentru investiţii cu valoare adăugată mare şi nu mai este o destinaţie pentru salarii mici”, a agăugat premierul.Aesta a precizat că ”salariile sunt determinate de piaţă, de cerere şi ofertă ca în orice economie de piaţă, şi salariile, şi preţurile sunt legate de cerere şi ofertă, nu de intervenţia Guvernului”.”Asta este schimbarea pe care o facem prin această coaliţie şi această guvernare. Ne îndreptăm spre o economie liberală (...) O economie liberală este o economie care creează oportunităţi pentru toţi români, creem investiţii, creem oportunităţi pentru ca oamenii care astăzi lucrează pe salariul minim după aceea să meargă pe un salariu mai mare”, a mai declarat premierul. Banca Naţională a României estimează o inflaţie de 5,6% pentru sfârşitul acestui acestui an , a anuţat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care precizează că din toamnă creşterile vor fi foarte mari.