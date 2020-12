Cinematografele din SUA si Canada, cele mai slabe incasari din ultimii 40 de ani

Potrivit datelor analistilor de la Comscore, publicate luni de The Hollywood Reporter, pandemia ar fi avut un efect devastator pentru cea mai importanta piata din industria cinematografica, care a putut sa opereze cu salile de cinema complet deschise doar pana la jumatatea lunii martie.Cele 2,3 miliarde de dolari reprezinta o scadere cu 80 % fata de anul 2019, care a insumat 11,400 miliarde de dolari.Ar putea fi totodata cele mai slabe cifre inregistrate de la inceputul anilor 1980. Asociatia Cinematografica din SUA a semnalat ca in 1984 cinematografele din tara au avut incasari de 4 miliarde de dolari.De-a lungul anului 2020, salile de cinema din America de Nord nu au reusit sa depaseasca handicapul provocat de inchiderea in primavara a cinematografelor impusa de pandemia de coronavirus.In timp ce in Asia au putut sa se redeschida iar in Europa au putut functiona cateva luni la jumatate din capacitate in cel de-al doilea val al pandemiei, in SUA unele state atat de importante pentru aceasta industrie, precum California sau New York, nu au permis ca salile sa-si reia activitatea in timp ce altele au functionat cu un public limitat.In pragul colapsului in SUA, principala piata mondialaCinematografele din SUA au tras deja semnalul de alarma cu privire la delicata situatie financiara in care se afla. Cel mai mare lant de cinematografe din tara, AMC, i-a avertizat in octombrie pe investitori ca ar putea ramane fara lichiditati inainte de sfarsitul anului."Avand in vedere lista redusa de filme si fara o crestere semnificativa a spectatorilor (...) resursele in numerar se vor epuiza inainte de incheierea anului 2020 sau la inceputul anului 2021", se arata intr-un raport al AMC la care a avut acces EFE.Doar studioul Warner Bros. a indraznit sa lanseze in cinematografe filmul "Tenet", al lui Cristopher Nolan, vara aceasta cu rezultate slabe, in timp ce restul superproductiilor vor fi lansate direct pe platformele de "streaming" pana cand se va incheia pandemia."Wonder Woman 1984" va fi primul filmul care va avea astfel premiera de Craciun.