Pandemia a scumpit mancarea si serviciile. Care e rata inflatiei si ce produse au fost afectate de restrictii

Preturile de consum in luna aprilie 2020, comparativ cu martie, au urcat cu 0,26%, iar fata de decembrie 2019 avansul a fost de 1,42%."Preturile de consum in luna aprilie 2020 comparativ cu luna aprilie 2019 au crescut cu 2,7%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,3%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (mai 2019 - aprilie 2020) fata de precedentele 12 luni (mai 2018 - aprilie 2019), calculata pe baza IPC, este 3,6%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 3,6%", se mentioneaza in comunicatul INS. Prognoza de inflatie a Bancii Nationale a Romaniei pentru acest an este de 3%.Institutia precizeaza ca izbucnirea epidemiei de coronavirus si adoptarea de restrictii guvernamentale pentru a limita raspandirea virusului au avut consecinte atat asupra colectarii datelor, cat si asupra calculului indicelui preturilor de consum (IPC)."In aceasta situatie extraordinara au fost stabilite recomandari internationale privind metodele adecvate. Eurostat (Biroul de Statistica al Uniunii Europene), in colaborare cu institutele nationale de statistica (INS) ale Uniunii Europene, a elaborat si dat publicitatii un ghid orientativ, care contine principiile generale avute in vedere pentru calculul IPC si IAPC si o descriere a metodelor de imputare pe care institutele nationale de statistica ar putea sa le utilizeze, in contextul crizei COVID-19", spun reprezentantii de la Statistica.INS Romania mentioneaza ca a respectat principiile mentionate in ghidul Eurostat, anume: ponderile anuale utilizate la calculul IPC (IAPC) au ramas constante in luna aprilie 2020; au fost calculati subindicii IPC pentru intreaga structura a nomenclatorului de produse si servicii folosita in cazul IPC national si IAPC; acolo unde a fost posibil, preturile lipsa au fost inlocuite cu datele observate prin utilizarea altor surse de date (on-line, telefon, Monitorul Preturilor etc.); acolo unde nu a fost posibilia identificarea si utilizarea unei surse de date alternative, produsele si serviciile in cauza au fost tratate ca produse si servicii lipsa, iar preturile acestora au fost imputate folosind metodele de imputare descrise de ghidul Eurostat."In practica, imputarea preturilor se realizeaza prin inmultirea preturilor colectate anterior cu o modificare a preturilor considerata adecvata. Alegerea metodei de imputare pentru preturile lipsa tine cont de diferite aspecte, cum ar fi: incidenta preturilor lipsa asupra nivelului de agregare din care fac parte, pozitia lor in structura de clasificare, volatilitatea preturilor produselor si sezonalitatea produselor", se arata in comunicat.Optiunile recomandate cu privire la metodele de imputare posibile de a fi utilizate si aplicate de INS Romania sunt urmatoarele:- imputarea folosind modificarea lunara a preturilor observate in alte centre de colectare; aceasta abordare este utilizata pentru imputarea modificarilor de pret la nivel de sortiment, in cazul in care sortimentul respectiv este disponibil in piata si pentru acesta a fost posibila colectarea preturilor intr-un numar reprezentativ de centre de colectare;- imputarea folosind modificarea lunara a preturilor produselor similare sau a celui mai apropiat nivel de agregare ("cea mai apropiata estimare agregata"); aceasta abordare este utilizata pentru imputarea modificarilor de pret ale produselor sezoniere atunci cand acestea sunt in afara sezonului;Ale optiuni mentionate de INS sunt urmatoarele:- preluarea ultimului pret observat; aceasta abordare este indicata in cazul in care un produs nu este disponibil temporar si pentru produsele care inregistreaza o frecventa redusa a modificarii lunare a preturilor (bilete de cinema, coafura, scoli de soferi, teatru etc.);- preluarea evolutiei lunare a preturilor inregistrata in anul precedent; aceasta este o optiune care poate fi aleasa atunci cand produsul pentru care se face imputarea are un comportament sezonier si se doreste adaptarea la tiparul sezonier aferent produsului in cauza.De asemenea, INS precizeaza ca, in luna aprilie 2020, ca urmare a restrictiilor impuse prin ordonantele militare, categoriile de produse si servicii incluse in calculul IPC cele mai afectate de suspendarea temporara a activitatii de comercializare si imposibilitatea colectarii preturilor sunt:- produsele de imbracaminte si incaltaminte; preturile lipsa sunt estimate utilizand modificarea lunara inregistrata in centrele de colectare in care s-a efectuat colectarea preturilor;- produsele de uz casnic si mobilier; preturile lipsa sunt estimate utilizand modificarea lunara inregistrata in centrele de colectare in care s-a efectuat colectarea preturilor;- lucrarile stomatologice, analizele medicale si consultatiile, serviciile culturale si de divertisment (cinema, teatre, muzee), cheltuielile cu invatamantul, serviciile de intretinere (frizerie, cosmetica si igiena), instruirea scolara auto, restaurantele, cafenelele si cantinele si plata cazarii in unitati hoteliere, avand in vedere stabilitatea preturilor observata in perioadele precedente; preturile lipsa sunt estimate prin preluarea ultimului pret observat.Totodata, este mentionat transportul de pasageri pe cale aeriana, care a fost afectat de masurile adoptate si de limitarile circulatiei de persoane; preturile lipsa sunt imputate aplicand evolutia lunara a preturilor observate in urma cu un an.