Spania, supervizata pentru retrogradare - Presa internationala

Spania intra in randul tarilor amenintate cu retrogradarea, alcatuind astfel harta clara a extinderii crizei datoriilor suverane prin sudul Europei; Congresul SUA este inca indecis in privinta limitei datoriilor publice, ceea ce agita pietele financiare iar inflatia din zona euro a scazut in iulie, ceea ce reprezinta o intoarcere de trend benefica pentru Europa - acestea sunt principalele stiri din presa economica internationala de vineri.

Spania a intrat in randul tarilor din zona euro care resimt direct presiunea pusa de agentiile de rating, in conditiile in care Moody's a avertizat ca exista riscul unei retrogradari.

Miscarea vine in continuarea situatiei din Italia, din iunie, si intr-un context in care cea de-a treia si cea de-a patra economie a zonei euro au trecut prin perioade deosebit de dificile in pietele financiare, investitorii devenind din ce in ce mai sceptici cu privire la plasarea banilor in aceste tari, informeaza Financial Times.

Agentia de rating Moody's este partial acuzata ca fiind in spatele cresterii costurilor de creditare pentru Spania, fapt determinat de anuntarea unor prognoze negative in privinta ratingului de tara.

Dobanzile la creditele acordate Spaniei au atins 6 procente, cu un punct procentual peste nivelul care, in urma cu cateva luni, era considerat nesustenabil pe termen lung. Diferenta dintre bondurile spaniole si cele germane - care constituie etalonul normalitatii pentru zona euro - a atins 3.5 procente, diferenta considerata de catre guvernatorul bancii centrale spaniole ca fiind de nesustinut.

Luate in calcul pentru retrogradari sunt si 5 dintre cele mai mari banci spaniole. De asemenea, din cauza cresterii economice slave si problemelor locale, agentia de rating a retrogradat 7 regiuni spaniole, indicand o "deteriorare" a pozitiei lor fiscale.

Votul pentru ridicarea limitei datoriei de stat in SUA, amanat

Liderii Republicani americani au amanat, joi noapte, votul pentru ridicarea limitei datoriei publice americane si pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale, vot menit sa inlature un potential faliment al celei mai mari economii a lumii.

Decizia a determinat turbulente in pietele financiare, dat fiind faptul ca indecizia autoritatilor americane intareste temerile investitorilor cu privire la viitorul plasamentelor in titlurile de stat americane, informeaza Associated Press.

Pietele financiare percep activitatea disfunctionala a Congresului american ca o posibila sursa de amanare a votului pana dupa termenul limita care este marti, 2 august. Actiunile americane s-au prabusit toata saptamana.

Administratia Obama a declarat ca fara legislatia necesara, Trezoreria nu va putea sa plateasca toata datoriile SUA, determinand astfel un faliment care s-ar putea arata catastrofic pentru o economie care este inca in recuperare din cea mai dura recesiune din ultimii 80 de ani. Aceasta ar avea consecinte globale majore pentru economiile lumii, din ce in ce mai interconectate.

Inflatia din Europa scade in mod neasteptat

Inflatia din zona euro a scazut in iulie, desi ramane in continuare peste tinta stabilita de catre Banca Centrala Europeana - asta in ciuda cresterilor de preturi la energie.

Inflatia din aona euro a scazut pana la 2.5 procente, de la 2.7 procente in luna precedenta. Economistii se asteapta ca preturile sa aiba o perioada de stagnare, ceea ce ar trebui sa mentina inflatia la aceste niveluri, pentru inca o perioada.

Cresterea de 6 procente a pretului petrolului afecteaza direct puterea de cumparare a consumatorilor, presand companiile energetice sa creasca pretul de consum. Presedintele BCE, Jean-Claude Trichet, a declarat ca aceste cresteri de preturi la energie s-ar ptuea reflecta rapid in solicitari de cresteri salariale - masura ce ar spori inflatia - justificand astfel cea de-a doua crestere de dobanda de anul acesta, informeaza Bloomberg.

Banca Centrala Europeana a prognozat o inflatie de 2.6 procente, in medie, anul acesta, urmand ca in 2012 cifra sa coboare pana la 1.7 procente. Aceasta in conditiile in care reprezentantii BCE considera ca dobanzile de politica monetara pentru zona euro ramen la niveluri foarte scazute, din perspectiva istorica.

