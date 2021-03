A fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si constructia unui pod nou peste Siret. Anuntul autoritatilor

"Investitia consta in realizarea unui pod rutier nou peste raul Siret si a unui pasaj peste calea ferata pe un traseu diferit decat cel actual amplasat pe DN 24, Tisita - Tecuci - Barlad - Vaslui - Crasna - Iasi, in comuna Cosmesti, judetul Galati, fiind o varianta de ocolire a localitatii Cosmesti", arata sursa citata. Ofertantul desemnat castigator este Asocierea Operes- Cosedil SPA, cu pretul de 112.987.773,00 lei fara TVA. Durata contractului de proiectare si executie este de 24 de luni , iar perioada de garantie a lucrarilor va fi 120 de luni.Contractul de achizitie publica va fi semnat in cel mai scurt timp, dupa indeplinirea formalitatilor legale privind elaborarea si avizarea contractului."In cadrul proiectului sunt prevazute si lucrari de reparatii ale podului existent in vederea desfasurarii traficului in conditii de siguranta in timpul executiei podului nou. Dupa darea in circulatie a podului nou partea carosabila a podului existent va fi dezafectata, acesta urmand sa ramana functional doar pentru calea ferata. De asemenea, acest proiect prevede amenajarea unui pasaj peste calea ferata Marasesti - Tecuci si constructia a 5,6 km de drum nou cu o viteza de proiectare de 80 km/h", mai arata CNAIR.