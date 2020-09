A fost semnat contractul de proiectare a drumului expres care traverseaza Romania de la nord la sud

Noul drum expres ar urma sa vina in continuarea autostrazii A7 pe coridorul 9 de la Bucuresti-Ploiesti-Buzau-Bacau-Pascani. Insa, conform cerintelor licitatiei, proiectantul are ca sarcina sa studieze si posibilitatea realizarii proiectului direct ca autostrada.Operatorul economic care va realiza prestarea serviciilor este SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS, anunta CNAIR Valoarea contractului este de 11.721.430,96 Lei fara TVA.Sursa de finantare: Fonduri Europene Nerambursabile.Durata contractului este de 24 luni.Lungimea estimata a traseului este de 61 km.Valoarea contractului este de 10.092.839,13 lei fara TVA.Sursa de finantare: Fonduri Europene Nerambursabile.Durata contractului este de 24 luni.Lungimea estimata a traseului este de 41 km.Ambele proiecte sunt prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei (MPGT) si este inclus in Programul Operational Infraastructura Mare (POIM) 2014 - 2020.Autostrada A7 va fi drumul de mare viteza pe relatia Nord - Sud care va prelua circulatia de pe DN 2, unde se inregistreaza cele mai mari valori de trafic auto din regiune.Tronsonul de Siret-Suceava-Dolhasca-Pascani masoara 102 kilometri si se adauga celor 353 kilometri de la Pascani la Ploiesti. Autostrada va avea 455 de kilometri de la un capat la altul, intre Siret si Ploiesti si va traversa Moldova de la nord la sud. Soseaua de mare viteza va trece prin judetele Suceava, Iasi, Bacau, Vrancea, Buzau si Prahova.Citeste si: