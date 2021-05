Aeroportul construit cu mare viteza in Tinutul Secuiesc. "Primul avion ar putea decola de aici chiar in 2021"

Investitia in aeroport este privata si este legata de numele omului de afaceri Attila Balazs , actionarul majoritar al societatii Bayer Construct. Lucrarile au inceput in primavara anului 2021.Attila Balazs, care este si proprietarul unui fabrici de prelucrare a laptelui in zona Gheorgheni, a anuntat planuri costisitoare de resuscitare turistica si economica a locului.Un reportaj realizat la santierul aeroportului de catre jurnalistii publicatiei Szekelyhon.ro arata ca lucrarile inainteaza cu mare viteza, realizate fiind in mai multe schimburi.Incepute in urma cu cateva luni, lucrarile la importantul nod de transport situat la 18 kilometri de orasul Gheorgheni, arata a fi extrem de avansate.Utilajele Bayer Construct, o societate de constructii cu lucrari importante inclusiv in Ungaria, toarna covorul de ciment al pistei cu o viteza de 500-600 de metri zilnic. Latimea suprafetei fabricate zilnic este de 5 metri, iar grosimea de 25 de centimetri.Pista principala a aeorportului va avea o lungime de 1.100 de metri si o latime de 30 de metri. Aditional, vor mai exista tronsoane de legatura cu terminalul in lungime totala de 500 de metri. Constructorii planuiesc sa inceapa constructia terminalului aeroportului in luna viitoare."Primul avion ar putea decola chiar in 2021 de aici", a declarat unul dintre oficialii santierului pentru reporterii Szekelyhon.ro. Viitorul aeroport ar urma sa fie operational peste cateva luni si va permite aterizarea, in general, a avioanelor de mici dimensiuni.Cu toate acestea, pista este suficient de lunga si pentru aeronave de tip ATR 42, cu o capacitate de 40-50 de locuri.Autoritatile din Harghita sunt convinse ca aeroportul va insemna un boom pentru turismul si economia din Tinutul Secuiesc