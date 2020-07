Aeroportul din Timisoara ar putea avea un terminal pentru plecarile externe. Guvernul dispus sa investeasca 184,5 milioane lei

"Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Terminal plecari curse externe', din fonduri externe nerambursabile, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 2 - 'Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient', Obiectivul specific 2.3. - 'Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor', de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in limita sumelor prevazute anual cu aceasta destinatie, precum si din venituri proprii, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii", arata nota de fundamentare a proiectului.Executia proiectului este estimata a se realiza in perioada de eligibilitate a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, care asigura finantarea pana in anul 2023 a proiectelor de investitii aprobate pana la data de 31 decembrie 2020."Valoarea obiectivului de investitii 'Terminal plecari curse externe' este 184,5 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 38,84 milioane euro", arata proiectul.Documentul arata ca traficul aerian pe Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara a inregistrat o crestere semnificativa generata in primul rand de cresterea nivelului veniturilor populatiei, de dezvoltarea mediului economic, dar si de nevoile de transport ale cetatenilor romani care lucreaza in afara granitelor tarii."Proiectul de investitii contribuie la realizarea obiectivul general al strategiei de dezvoltare a aeroportului, precum si la indeplinirea obiectivelor POIM prin obiectivele sale specifice", se arata in document.Investitia consta in realizarea urmatoarelor capacitati: suprafata construita / desfasurata la sol propusa: 8.000 mp; suprafata construita desfasurata propusa: 12.000 mp; regim de inaltime propus: 12,92 m; un sistem control de securitate pasageri si bagaje; sapte lifturi persoane si bagaje: 18 ghisee de check-in; cabine pentru politia de frontiera, sase posturi; sase porti automate de scanare documente.Construirea terminalului plecari curse externe presupune asigurarea conditiilor de procesare a pasagerilor care pleaca spre destinatii externe, a celor care se afla in tranzit / transfer, dar realizeaza si interconexiunea terminalelor noi cu cele aflate in exploatare."De asemenea, prin dotarile propuse, se vor asigura si conditiile de procesare care sa indeplineasca atat standardele de securitate, cat si pe cele privind nivelul serviciilor oferite pasagerilor. Solutiile tehnice adoptate prin prezentul obiectiv de investitii raspund necesitatilor societatii, corespunzand atat din punct de vedere al calitatii in constructii, cat si cerintelor stabilite la nivel national si international in domeniul aviatiei civile. Ele sunt adaptate la situatiile de trafic inregistrate deja la orele de varf, dar creeaza si premisele prin care se va asigura dezvoltarea aeroportului in urmatorii 10 - 35 ani (in conformitate cu rezultatele analizei cost - beneficiu efectuate)", se precizeaza in proiect.Acesta arata ca sunt asigurate conditiile de procesare pentru cinci curse de pasageri pe fluxurile de plecari externe pe ora (pana la 900 de pasageri).Fluxurile de pasageri si cele de transport al bagajelor de cala nu se vor intersecta la acelasi nivel.Echipamentele de control de securitate, care sunt in conformitate cu standardele actuale si doteaza fluxurile de securitate existente, vor fi relocate si utilizate in noul terminal, doar deficitul de utilaje fiind inclus in acest proiect.Vor fi totodata asigurate spatii comerciale, administrative si tehnice.