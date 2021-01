Noul look al "nasilor" de tren: "Am avut in vedere ca uniformele sa asigure o imagine placuta"

"Pasagerii care vor calatori cu trenurile CFR Calatori vor fi intampinati de personalul nostru, cu un nou look. Vor purta noi uniforme, in culorile bleumarin, bleu si visiniu. Elementele vestimentare ale uniformei constau in: costum iarna/vara pentru femei si barbati, camasi cu maneca lunga/scurta pentru femei/barbati, palarie femei/sapca barbati, esarfa femei /cravata barbati, haina impermeabila cu mesada detasabila pentru femei/barbati, pantofi.Noul design al uniformelor de lucru face parte din strategia de modernizare a CFR Calatori si de imbunatatire continua a imaginii proprii. Compania isi consolideaza pozitia in piata si imbunatateste permanent serviciile oferite si se preocupa permanent de conditiile de lucru ale angajatilor", se arata intr-un comunicat al CFR Calatori.Aproximativ 4000 de angajati vor beneficia de uniforma de iarna si vara, mai transmite CFR Calatori.Este vorba despre personalul care intra in relatie directa cu publicul calator, precum: personalul de tren (sef de tren, conductor, insotitor de vagon de dormit), casieri, personalul de la informatii, sef tura comercial, instructor statie, sef statie, etc."Dupa foarte multi ani CFR Calatori reuseste sa achizitioneze noi uniforme pentru salariatii in contact cu publicul calator.Am avut in vedere ca acestea sa asigure o imagine placuta pentru cei care folosesc serviciile noastre, calatorii, dar si un confort sporit pentru cei ce le poarta, tinand seama de programul de lucru al colegilor nostri.Consolidam astfel doi dintre cei trei piloni pe care i-am adoptat la inceputul anului, "Punem calatorul in centrul deciziilor nostre" si "Conditii mai bune pentru colegii nostrii".Despre al treilea obiectiv, trenurile, ati primit constant informatii de-a lungul acestui an, obiectivul 1000+ vagoane atins mai devreme cu 4 luni, programele de reparatii locomotive si sporire confort in automotoare. Continuam!", a declarat Dan M. Costescu, directorul general al CFR Calatori.Citeste si: