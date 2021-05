Inca o autostrada ar urma sa fie deschisa integral in 2021: "Va pot asigura ca in toamna acestui an se va circula in totalitate"

Lot 1 - 17,00 km de la intrarea pe autostrada in Sebes pana la Paraul Iovului, constructori: asocierea SC Impresa Pizzarotti & C SpA - SC Pomponio SRL. Cost: 541.739.137 lei fara TVA

Lot 2 - 24,25 km de la Paraul Iovului pana la intrarea in Aiud; constructori: asocierea Aktor SA - SC Euroconstruct Trading SRL. Cost: 549.332.494 lei fara TVA.

Lot 3 - 12,45 km de la intrarea in Aiud pana la nodul de la Decea, constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. Cost: 420.511.921 lei fara TVA

Lot 4 - 16,30 km de la nodul Decea pana in Turda, constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau GmbH. Cost: 470.004.894 lei fara TVA

Christos Panagiotopoulos, directorul companiei grecesti care are in desfasurare mai multe proiecte de infrastructura in Romania, a acordat un interviu pentru publicatia infrapress.ro Oficialul grec a fost intrebat despre proiectul lotului 2 al autostrazii A10, pentru care contractul de executie a fost semnat in 2014, dar a avut intarzieri mari, din cauza dificultatilor financiare ale firmei contractante. Proiectul a fost deblocat abia anul trecut, odata cu numirea unui nou titular la ministerul Transporturilor.Ministrul Drula a avansat luna august 2021 pentru finalizarea tronsonului de 24,25 de kilometri intre Alba Iulia si Aiud. In interviul acordat in Romania, Christos Panagiotopoulos a avansat un termen usor mai indepartat pentru predarea lucrarilor."Prioritatea Aktor este autostrada Sebes-Turda lotul 2. Stiu foarte multe detalii despre acest proiect si va pot asigura ca in toamna acestui an se va circula pe aceasta autostrada in totalitate si doresc sa imi cer scuze in numele Aktor tuturor romanilor care stau in trafic mai ales in zona Teius si le promit ca in cateva luni se va circula pe aceasta autostrada", a spus Panagiotopoulos.Autostrada A10 are 70 de kilometri in totalitate si face legatura intre Autostrada A1 si Autostrada A3, pe traseul Sebes - Turda.In iulie 2013 a fost anunata organizarea unei licitatii pentru portiunea Sebes-Turda, iar rezultatele acesteia au fost anuntate in decembrie 2013. O noua procedura a fost organizata in 2014.Tronsonul Sebes-Turda este impartit in patru loturi:Loturile 3 si 4 au fost date deja in folosinta in iulie 2018.Lotul 1 a fost dat in folosinta in decembrie 2020 si este construit aproape integral. Se mai lucreaza acum la finisajele de la capetele din Sebes si Alba Iulia. In momentul in care nodul de la Sebes va fi deschis complet circulatiei, va fi eliminata trecerea prin giratoriul actual, astfel ca trecerea de pe A1 pe A10 se va face fluent. Se estimeaza ca tronsonul 1 va fi finalizat in totalitate in iunie 2021.