Stadiul lucrarilor pe Autostrada A3 Nadaselu-Zimbor dupa cateva luni de la startul lucrarilor VIDEO

Antreprenorul general, UMB, a turat motoarele si progresul este vizibil dupa doar cateva luni de la startul santierului, volumele excavate in acest scurt timp fiind impresionante, scrie Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook Nici subcontractorul Zublin, recunoscut ca lider in Romania pe executia de piloti forati, nu se lasa mai prejos, aducand pe lot 9 foreze pe care le-a pus la munca in apropierea nodului Nadaselu (inceputul filmarii din drona)."Speram ca antreprenorii isi vor pastra efervescenta in teren si le dorim cat mai PUTINE alunecari de teren serioase (au deja trei la activ) si probleme care ar putea impinge inaugurarea celor 30 de km din #AutostradaTransilvania dupa 2023", mai arata asociatia pe Facebook.