Ce tronsoane din autostrazile A7 si A8 au sanse reale sa fie finantate prin PNRR: "Sunt proiecte mature si adaptate vremurilor"

Delegatia Romaniei se afla in ultimele etape de negociere pentru proiectele care urmeaza sa fie finantate prin Planul National de Rezilienta si Redresare (PNRR).Uniunea Europeana urmeaza sa aloce Romaniei aproximativ 30 de miliarde de euro, care trebuie cheltuiti, prin proiecte depuse si aprobate, pana cel tarziu in decembrie 2026.Domeniul Transporturilor ar urma sa primeasca in jur de 9,5 miliarde de euro din totalul alocat Romaniei.Conditia esentiala este ca proiectele care urmeaza sa fie depuse pentru finantare sa aiba legatura cu protectia mediului.Ministrul Drula a scris pe Facebook ce proiecte a privilegiat in discutiile cu comisarii Adina Valean si Margrethe Vestager."Am discutat aplicat despre:+ Autostrada A7: Ploiesti - Pascani;+ Autostrada A8: Tg. Mures - Miercurea Nirajului si Leghin - Pascani;+ Autostrada A3: Nadaselu - Poarta Salajului;+ Autostrada A1: Marginea - Holdea.Sunt proiecte mature si adaptate vremurilor noastre, prevazute cu perdele forestiere si statii electrice de incarcare.Infrastructura din Romania are nevoie urgenta de dezvoltare moderna si echitabila intre regiuni, iar PNRR este o sursa vitala de finantare pentru tara noastra.Privesc cu incredere catre finalizarea negocierilor dintre Romania si Comisia Europeana si marturisesc ca sunt nerabdator sa ne apucam de construit", a scris Catalin Drula pe Facebook.