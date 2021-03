Autostrada de un metru a lui Stefan Mandachi, acoperita de pamant: "Mai naiv cu un secol: chiar credeam ca se vor face autostrazi si in Moldova"

Duminica, 16 martie, el scria pe Facebook , distribuind o poza veche de doi ani: "Mai tanar cu doi ani si mai naiv cu un secol: chiar credeam ca se vor face autostrazi si in Moldova!"Stefan Mandachi a construit, in semn de protest, in judetul Suceava, primul metru de autostrada din Moldova intre Voronet si Putna , care a fost inaugurat pe 15 martie 2019, la ora 15. Tot atunci, omul de afaceri a intrerupt activitatea pentru 15 minute, in semn de protest, in restaurantele si in toate businessurile pe care le detine.Ulterior, el a anuntat ca ca face un film documentar despre accidente rutiere, atitudinea romanilor, coruptia si politica care influenteaza actiunile oamenilor.