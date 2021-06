China, la un pas sa preia o parte din teritoriul statului Muntenegru. Falimentara autostrada spre nicaieri care a costat 1 miliard de dolari

Out of the Chinese 1-billion-$-loan to kickstart the construction of #Montenegro's mega-highway some 400 millions were channeled blindfolded towards local subcontractors, some of them linked to Montenegro's president, anti-#corruption watchdog MANS alerts @euronews OnAir Friday pic.twitter.com/rQOVU8VE3E - Hans von der Brelie (@euronewsreport) May 5, 2021

Este vorba despre prima autostrada proiectata pe teritoriul statului ex-iugoslav, o sosea menita sa taie tara de la sud la nord, intre portul Bar si localitatea Boljare, la granita cu Serbia, pe o lungime de 130 de kilometri.Studiile de fezabilitate comandate la inceputul anilor 2010 unor companii din SUA si Uniunea Europeana au aratat ca traseul gandit de autoritatile din Muntenegru presupune riscuri investitionale uriase, in conditiile in care ar trebui sa strabata munti si vai pe distante considerabile.Banca Europeana de Investitii sau Fondul Monetar International au refuzat sa finanteze proiectul, motiv pentru care fostul prim ministru si actual presedinte din Muntenegru Milo Đukanovic a apelat la ajutorul Chinei.China a finantat autostrada cu 1 miliard de dolari, prin intermediul unei banci afiliate companiei de stat China Road and Bridge Corporation, care a si obtinut contractul pentru construirea soselei de mare viteza.Problema este ca, dupa 6 ani, Muntenegru a terminat banii imprumutati, iar autostrada a fost construita abia pe 40 de kilometri. In plus, rapoartele din Muntenegru arata ca lucrarile au distrus situri UNESCO si arii naturale protejate.Acuzatiile de coruptie arata ca 400 de milioane de dolari ar fi fost furati prin intermediul unor subcontractori locali legati inclusiv de presedintele Đukanovic.Cea mai grava potentiala problema a statului Muntenegru este ca in iulie 2021 trebuie sa returneze prima transa din imprumutul acordat de China si ca nu are fonduri.In aceste conditii, conform contractului, poate ajunge in situatia de a ceda suveranitatea unei parti din teritoriul national in favoarea Chinei. Autoritatile chineze, vaneaza, potrivit unei anchete efectuate de Euronews , in special portul Bar, una dintre portile maritime importante ale Europei la Marea Adriatica. Muntenegru a apelat la ajutorul Uniunii Europene inca din primavara anului 2021 , cerand sprijin pentru returnarea imprumutului. Tara fosta iugoslava este unul dintre candidatii la aderarea la Uniunea Europeana cu sanse mari de acceptare a dosarului.