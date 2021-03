"Autostrada Nordului" a intrat in faza de proiectare. Cele doua loturi pentru care statul roman plateste 30 de milioane de lei

Oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anuntat miercuri, 10 martie, semnarea contractelor pentru realizarea studiilor de fezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrita - Vatra Dornei) si 3 (Vatra Dornei - Suceava) necesare constructiei drumului de mare viteza Baia Mare - Suceava.Fiecare dintre cele doua loturi masoara in jur de 100 de kilometri, dintre cei aproximativ 335 de kilometri, lungimea pe care ar urma sa se intinda drumul Valoarea totala a celor doua loturi este de 30,2 milioane de lei, iar firmele castigatoare, Explan S.R.L. si asocierea Best Consulting&Design S.R.L.-Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial S.A., au la dispozitie 18 luni pentru a preda proiectele. Finantarea va fi asigurata din fonduri europene nerambursabile.Castigatorul licitatiei pentru primul lot, Baia Mare - Bistrita, a fost contestat, iar procedura de desemnare a firmei care va realiza lucrarea este momentan blocata.Despre "Autostrada Nordului" se vorbeste in spatiul public incepand din 2015. Licitatiile pentru proiectare au fost lansate in noiembrie 2019 de catre Razvan Cuc , fost ministru al Transporturilor in guvernul PSD Constructia drumului de mare viteza Baia Mare - Suceava a fost stabilita printr-o lege votata in Camera Deputatilor pe 27 octombrie 2020. Legea a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 20 noiembrie 2020 si a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2021 Pe de alta parte, oficialii CNAIR n-au stabilit ce statut va avea soseaua. Momentan se foloseste titulatura de "drum de mare viteza", desi factorii politici au mediatizat-o drept autostrada. Una dintre sarcinile care revin proiectantilor este inclusiv sa stabileasca in ce masura traseul ales se pliaza pentru construirea unei autostrazi sau a unui drum expres.