Ultimii kilometri lipsa din autostrada intre Sibiu si Cluj. Cand va fi terminat segmentul construit in proportie de 86% VIDEO

Lotul 2 are o lungime de 24,25 de kilometri si leaga localitatile Paraul Iovului si Aiud.CNAIR a postat pe pagina de Facebook un film care arata stadiul lucrarilor la un pod complex peste calea ferata situat la kilometrul 26 al autostrazii A10 Sebes-Turda, proiectata pe o lungime totala de 70 de kilometri."Antreprenorul autostrazii Sebes-Turda Lot 2 executa umpluturi in dreptul structurii de sprijin din beton armat, cu fundare indirecta, pe un rand de coloane forate, de la kilometrul 26 al autostrazii.Zidurile de sprijin sunt sustinute de un sistem de ancore pasive.Pasajul peste calea ferata tripla de la km 26+253 este la nivel de placa suprabetonare, fiind realizat in procent de 91%", se arata in comunicatul CNAIR.Potrivit documentului, lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda a inregistrat o progresie de 0,85% in luna iunie comparativ cu mai 2021, ajungand acum la un stadiu de 85,9%.In acelasi timp, documentul arata ca lotul 2 se afla in iunie 2020 la un stadiu de 70,54%.Luand in calcul aceste date, se poate estima ca lucrarile ar putea fi finalizate in ritmul actual de lucru, probabil, in vara-toamna anului 2022.Pe de alta parte, noul director al companiei grecesti Aktor, societatea care a castigat lucrarile pentru lotul 2, a promis in mai 2021 ca autostrada Sebes-Turda va fi deschisa in totalitate in toamna anului 2021 In afara lotului 2, mai este de finalizat lotul 1 din cele 4 ale autostrazii. Potrivit raportului, lucrarile au ajuns in iunie. la un progres de 96,01%, cu doar 1 sutime in plus comparativ cu mai. Pe lotul 1, lung de 17 kilometri, realizat de compania italiana SC Impresa Pizzarotti, mai sunt de construit doar cateva noduri rutiere.Teoretic, lotul 1 ar fi trebuit predat in luna iunie 2021.Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,75 de kilometri, au fost deja inagurate in intervalul 2018-2020.Bucatile ramase de finalizat pe A10 ar lega integral pe autostrada orasele Sibiu si Cluj-Napoca, pe o lungime de aproximativ 200 de kilometri.