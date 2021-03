Autostrada "Unirii" A8: Compania de Drumuri a atribuit contractul pentru proiectarea tronsoanelor Targu Neamt - Iasi - Ungheni

12 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate;

5 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire;

5 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE);

Vineri, 19 martie 2021, s-a finalizat procesul de evaluare si s-a emis comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Completare/Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul "Autostrada Targu-Neamt - Iasi- Ungheni" ".Ofertantul desemnat castigator este Consitrans, cu pretul de 58,8 milioane de lei fara TVA si un punctaj total de 96,00 de puncte, din care 40,00 de puncte pentru componenta financiara si 56,00 de puncte pentru componenta tehnica.Durata de realizare a serviciilor de proiectare este dupa cum urmeaza:"In perioada urmatoare, dupa indeplinirea termenelor legale privind formularea contestatiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, precum si dupa solutionarea eventualelor contestatiilor/ plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantul castigator va fi invitat la sediul CNAIR S.A pentru semnarea contractului, odata cu finalizarea procesului de avizare a acestuia", se arata in comunicat.