Balbaieli la deschiderea primului lot din autostrada Lugoj-Deva: Ce spune CNADNR

CNADNR sustine ca problemele cu primul lot al autostrazii Lugoj-Deva au fost rezolvate sau sunt in curs de rezolvare, dupa ce presa a reclamat ca telefoanele mobile nu au semnal, telefoanele de urgenta lipsesc cu desavarsire, iar spatiile de servicii nu au curent electric. Nici sistemul de supraveghere video nu functiona.

Institutia a facut cateva lamuriri pe aceasta tema, marti, intr-un comunicat de presa.

CNADNR sustine ca toaletele sunt finalizate si functioneaza, insa spatiile de servicii nu sunt alimentate cu curent electric. Totusi, compania care a construit autostrada si-a luat angajamentul ca va furniza energie cu ajutorul unui generator, pana in momentul in care spatiile de servicii vor fi racordate la retea.

Mai mult, institutia a mentionat ca a atentioat operatorii de telefonie mobila ca lotul respectiv va fi deschis circulatiei, in vederea asigurarii unui semnal corespunzator.

Sistemul de supraveghere este finalizat si se are in vedere darea lui in functiune pana la finalizarea sectorului de autostrada Nadlac-Arad, a mai comunicat CNADNR.

In legatura cu telefoanele de urgenta, institutia a precizat ca sunt instalate cabinele pe intreg sectorul de autostrada, urmand ca in scurt timp sa fie puse si aparatele telefonice.

Comisie de analiza

Dupa carambolul de duminica, cand 40 de masini au fost implicate intr-un accident in lant pe autostrada Orastie-Sibiu, recent inaugurata, o comisie speciala a analizat daca e cazul sa dea drumul circulatiei Lotului 1 din autostrada Lugoj-Deva.

Au fost probleme destul de mari in ceea ce priveste siguranta rutiera, in special pentru ca atat la intrare, cat si la iesire se afla zone rurale.

De altfel, cei care vor sa ajunga pe autostrada din directia Timisoara au de parcurs cativa kilometri pe un drum judetean, informeaza Adevarul.

Cu toate acestea, a fost dat drumul la circulatie.

Tronsonul are 27 de kilometri, iar limita de viteza este de 130 km/h. Intrarea pe autostrada se poate face din satul Paru sau de pe centura Lugojului, iar drumul se termina in apropierea localitatii Traian Vuia.

