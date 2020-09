Calea ferata Gara de Nord-Aeroportul Otopeni este gata in proportie de 97%

Potrivit unui comunicat al CFR Infrastructura, stadiul fizic al lucrarilor de pe linia care leaga Gara de Nord de Aeroportul Otopeni este de 97%."Pe intregul traseu a fost montata linia de cale ferata, constructorul executand in prezent ultimele lucrari de buraj si profilare mecanica", a transmis compania.Conform comunicatului, la statia Aeroport mai sunt de executat lucrari de finisaje interioare, de montare a instalatiilor electrice, de asternere a membranei pe peroane, de instalare a difuzoarelor, camerelor video, dar si lucrari de alimentari cu apa si realizare rigola de preluare a apelor meteorice, precum si de montare a parapetului de protectie.De asemenea, mai sunt de facut lucrari la viaduct, lucrari de suprastructura, dar si la drumuri."Proiectul Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - FAZA I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti prevede construirea unei cai ferate simple pe o lungime de 2,95 km, cu 3 podete, un viaduct de 1,52 km lungime (37 de pile si o culee) care supratraverseaza DN1 si o statie CF, cu linie dubla, la Terminalul T1", se mai arata in comunicat.Noua cale ferata spre Aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri si un viaduct de 1,52 km, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International Henri Coanda. Pe intregul traseu a fost montata linia de cale ferata, constructorul executand in prezent ultimele lucrari de buraj si profilare mecanica.Valoarea contractului este de 398,1 milioane lei, lucrarea fiind finantata din fonduri europene nerambursabile.