Cand vor fi scoase la licitatie cele sase loturi din A7. Lucrarile pe fiecare segment ar trebui terminate in maximum 2 ani jumatate

Autostrada A7 este conceputa sa faca legatura intre granitele din nordul si sudul Romaniei, Siret si Giurgiu. In acelasi timp, ar reprezenta o alternativa pentru cea mai periculoasa sosea din tara, E85/DN2. Statistica atesta ca pe aceasta ruta au loc cele mai multe accidente rutiere grave, din cauza valorilor de trafic uriase.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a declarat recent ca "pentru autostrada A7 avem totul facut, inclusiv proiectul tehnic. Ii dam constructorului doar schitele" In acelasi timp, oficialul de la Transporturi a declarat ca se asteapta ca realizarea autostrazii A7 sa fie gata, in cea mai mare parte, "daca nu chiar pe toata", pana in anul 2024, in conditiile in care "lucrarile ar trebui sa dureze in zona mai usoara doi ani, iar in unele zone se duc spre doi ani si jumatate".A7 se va lega de Bucuresti prin intermediul A3, in punctul Ploiesti. In Capitala, traficul venit din A7 ar urma sa fie preluat de autostrada tip centura la constructia careia se lucreaza in prezent Intre Bucuresti si Giurgiu se va circula in continuare pe soseaua rapida DN5. Pe aceasta ruta exista un desen de autostrada, numit A5, insa proiectul este departe de orice plan oficial.Asadar,, intre Ploiesti si Siret.. Finantarea ar urma sa fie asigurata prin intermediului Planului National de Redresare si Rezilienta.A7 este impartita in sase loturi, care vor fi scoase la licitatie pentru executie dupa cum urmeaza, conform informatiilor obtinute de Hotnews Lotul 1:Predarea estimativa a Studiului de Fezabilitate: Martie 2021Predarea Studiului Geotehnic: Martie 2021Obtinerea Acordului de Mediu: Martie 2021Predarea estimativa a Proiectului Tehnic: Aprilie 2021Valoarea proiectului: 1,146 miliarde de lei/ fara TVA.Lotul 2:Predarea estimativa a Studiului de Fezabilitate: Aprilie 2021Predarea Studiului Geotehnic: Aprilie 2021Obtinerea Acordului de Mediu: Iunie 2021Predarea estimativa a Proiectului Tehnic: Iunie 2021Valoarea proiectului: 1,27 de miliarde de lei/ fara TVA.Lotul 3:Predarea estimativa a Studiului de Fezabilitate: Mai 2021.Stadiul Studiului Geotehnic:Predarea estimativa a Studiului Geotehnic: Aprilie - Mai 2021/ In prezent in teren Prestatorul are mobilizate 2 instalatii de forat, iar stadiul executiei forajelor este de aproximativ 31,44%.Obtinerea Acordului de Mediu: Iulie 2021 /In data de 03.12.2020 a fost emisa de catre A.N.P.M. decizia etapei de evaluare nr. 143 prin care decide necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.Valoarea proiectului: 1,92 de miliarde de lei/ fara TVA.Dati in folosinta: 14 kilometri (decembrie 2020)In executie: 16 kilometriValoarea proiectului: 668 milioane de lei/ fara TVA.Lotul 4:Predarea estimativa a Studiului de Fezabilitate: Aprilie 2021Predarea Studiului Geotehnic: Aprilie 2021Depunere documentatie de mediu catre ANPM: Iunie 2021 / Studiul de Evaluare Adecvata (SEA) /Raportul privind impactul asupra mediului (RIM)Obtinerea Acordului de Mediu: August 2021Predarea estimativa a Proiectului Tehnic: Iunie 2021Valoarea proiectului: 1,75 de miliarde de lei/ fara TVA.Lotul 5:Proiectarea segmentului (proiecte tehnice si studiu de fezabilitate) a inceput in octombrie 2020 si are ca termen de finalizare octombrie 2022Valoarea proiectului: 1,3 miliarde de lei/ fara TVA.Lotul 6:Proiectarea segmentului (proiecte tehnice si studiu de fezabilitate) a inceput in octombrie 2020 si are ca termen de finalizare octombrie 2022Valoarea proiectului: 883 de milioane de lei/ fara TVA.