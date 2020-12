Din 13 decembrie vom merge cu trenul de la Bucuresti pana la Aeroportul Otopeni. Cat va costa un bilet si cat va dura calatoria

In total, este vorba de 72 de trenuri, din care 42 de trenuri ale CFR Calatori, 20 trenuri ale Regio Calatori si 10 trenuri ale Transferoviar Calatori.Durata calatoriei de la Bucuresti Nord la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti va fi de 20 de minute, iar trenurile vor circula la un interval de 40 de minute pe sens."Trei operatori de transport feroviar vor asigura serviciul public de transport feroviar de calatori intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda, odata cu intrarea in vigoare a noului Mers de Tren, valabil pentru perioada 13 decembrie 2020 (ora 00.00) - 11 decembrie 2021 (ora 24.00)", anunta compania.Legatura directa intre Gara de Nord si Aeroport va fi asigurata pe relatia Bucuresti Nord - Mogosoaia - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti (si retur) de 72 de trenuri (36 de perechi), care apartin urmatorilor 3 operatori de transport feroviar de calatori: CFR Calatori (operatorul national de transport feroviar de calatori) - 42 de trenuri, dintre care 20 de trenuri vor circula intre orele 0:00 - 10:16 si 22 trenuri, intre orele 14:30 - 24:00; Regio Calatori (operator privat de transport feroviar de calatori) - 20 de trenuri, dintre care 12 trenuri vor circula intre orele 21:50 - 05:36 si 8 trenuri, intre orele 09:50 - 14:56; Transferoviar Calatori (operator privat de transport feroviar de calatori) - 10 trenuri, dintre care 2 trenuri vor circula intre orele 02:30 - 03:36, 6 trenuri intre orele 10:30 - 14:16 si 2 trenuri in intervalul 20:30 - 21:36.Aceste intervale orare au ca referinta orele de plecare/sosire din/in statia Gara de Nord.Primele trenuri care vor asigura legatura directa Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Gara de Nord Bucuresti (si retur) vor fi: IR 10702, care apartine operatorului national CFR Calatori, cu plecare din statia Aeroport International Henri Coanda (T1), la ora 00.31 si sosire la Gara de Nord Bucuresti, la ora 00.56. IR 16041, care apartine operatorului privat Regio Calatori, cu plecare din Gara de Nord, la ora 00.30 si sosire la Aeroport International Henri Coanda (T1), la ora 00.50.Ultimele trenuri care vor asigura legatura directa Gara de Nord Bucuresti - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti (si retur) vor fi: IR 10741, care apartine operatorului national CFR Calatori, cu plecare din statia Gara de Nord Bucuresti, la ora 23.50 si sosire la Aeroport International Henri Coanda (T1), la ora 00.10; IR 16058, care apartine operatorului privat Regio Calatori, cu plecare din statia Aeroport International Henri Coanda (T1), la ora 23.51 si sosire la Gara de Nord, la ora 00.16.Pentru asigurarea legaturii directe intre Gara Bucuresti Nord si Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, CFR SA a derulat doua mari proiecte feroviare, si anume: Dublarea liniei de cale ferata Mogosoaia - Balotesti (contract in valoare 50,5 milioane lei, finantat de la Bugetul de Stat) si constructie linie noua pentru Racord cale ferata (din zona Odaile) la Terminalul T1, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (contract in valoare de 412.719.666 lei, finantat din fonduri europene si buget de stat).Citeste si: