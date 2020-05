Ce-au gasit ministrii Cabinetului Orban pe santierele de autostrazi din vestul tarii

Ce vrea constructorul de pe Autostrada Sebes-Turda de la CNAIR

Autostrada A10, de la Sebes la Aiud: probleme cu banii si mobilizarea. Termene de finalizare cam prea optimiste

De dimineata, premierul Orban a ajuns pe santierul Lotului 1, dintre Sibiu si Boita, al Autostrazii Sibiu-Pitesti. Constructia acestui segment de drum - care ar urma sa aiba putin peste 13 kilometri - a inceput la finele lunii martie, in timpul starii de urgenta.La finele vizitei, Orban n-a mai facut declaratii cu privire la aceasta autostrada. A vorbit, insa, pe larg despre ea in urma cu numai cateva zile, cand a participat la semnarea unui contract pentru Lotul 5 al soselei (cel opus, de la capatul dinspre Pitesti drumului).Directorul executiv al CNAIR, Mariana Ionita, a organizat o sedinta cu constructorul lotului 1 al Autostrazii Sibiu-Pitesti, pe santier. Imagini din timpul sedintei au fost difuzate, ulterior, de CNAIR, pe pagina sa de Facebook.Cu acest prilej, reprezentantii Porr au spus ca au cateva probleme de rezolvat pe santier, in perioada imediat urmatoare."Nu sunt foarte stringente. Dar daca nu se vor rezolva, sa spunem, intr-o luna sau o luna si jumatate, exista posibilitatea sa ne blocam.Prima problema este legata de intabulare (pentru care constructorul sustine ca va depune documentatia in timp de 2 saptamani - n.red.). Apoi, o problema este si scoaterea din circuitul forestier a 4 hectare de padure. Si ar mai fi o problema de ordin contractual: acordarea unui avans marit, potrivit unei OUG date de Guvernul actual", a spus reprezentantul Porr.Mariana Ionita a promis ca - odata ce constructorul va rezolva problema intabularii - va interveni pentru rezolvarea statutului terenului forestier. In plus, a mai spus Ionita, actul aditional pentru acordarea unui avans marit este in analiza, in acest moment.Reamintim ca lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitesti au inceput cu o intarziere de 4 ani. Adica in 2020, cand, in mod normal soseaua ar fi trebuit sa fie gata. Si momentan nu se lucreaza, propriu-zis, decat pe lotul vizitat de Executiv.Iata in ce stadiu sunt si celelate 4 portiuni ale autostrazii:, cel dintre Boita - Cornetu (34,33 km), CNAIR lucreaza inca la documentatie. S-ar putea lansa o procedura de achizitie pentru constructia drumului la finele lui 2020 sau inceputul lui 2021., Cornetu - Tigveni (35,30 km) se doreste lansarea unei licitatii pana la finele lunii iunie, potrivit ministrului Lucian Bode.- pentru constructiadintre Tigveni si Curtea de Arges (9,86 km), licitatia este inca in desfasurare, potrivit datelor din sistemul de achizitii publice (Sicap). Potrivit lui Lucian Bode, pana la finele acestei luni se va selecta castigatorul procedurii. Iar in iunie s-ar putea semna contractul, daca nu vor exista contestatii.Iar pentru, dintre Curtea de Arges si Pitesti (30,35 km), CNAIR a semnat luni, pe 11 mai, un contract cu societatea Astaldi Exista, insa, probleme cu finantarea lucrarilor, in conditiile in care, santierele a trei loturi de autostrada (adica cele ale loturilor 1,4 si 5) ar putea crea probleme unei specii de insecta, numita gandacul croitor.Comisia Europeana inca n-a hotarat sa finanteze constructia, iar Romania ia in calcul sa se imprumute de la un partener a carui indentitate n-a fost dezvaluita.Tot vineri dimineata, reprezentantii Guvernului si conducerea CNAIR au vizitat Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda (lung de 17 kilometri, intre Sebes si nodul rutier Alba Iulia nord). Potrivit informatiilor de pe site-ul CNAIR, acest segment de autostrada ar urma sa fie gata in noiembrie 2020.Nu e prima oara cand romanilor li se comunica un termen mult prea optimist pentru finalizarea santierului. De fapt, contractul cu Impresa Pizzarotti a fost semnat in 2014. Iar in 2016, italienii ar fi trebui sa finalizeze soseaua.Acum, reprezentantul Impresa Pizzarotti spune ca se lucreaza in ritm alert."In 2 saptamani, progresul a crescut cu 1 procent (ajungand la 85,4% din total - n.red.). A crescut si mobilizarea: avem acum 350 de oameni (pe santier - n.red.). Plus 60 de oameni care fac parte din TESA.Lucram la terasament. Si am activat toate straturile structurii rutiere. Punem 1.100 de tone de asfalt pe zi. Se lucreaza - consider eu - la un ritm intens, pe toate puncte. Duminica trecuta am pus tablierul metalic (al podului care va traversa DN 1). Si inaintam", a transmic reprezentnatul constructorului.Potrivit directorului CNAIR, Mariana Ionita, se lucreaza in continuare la documentatia (care inca n-a intrat pe circuitul de avizare -n.red.) pentru devierea unor linii de curent, care in mod normal ar fi trebuit mutate de multa vreme de pe santier.Pe Lotul 2 al Autostrazii Sebes Turda - lung de 24,5 km, intre nodul Alba-Iulia nord pana la Aiud - a stat de vorba cu constructorii si ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Mai exact, acesta s-a intalnit reprezentantii principalului antreprenor, Aktor, si cu cei ai partenerului, Retter, care lucreaza la structuri metalice de proportii de pe sanier.Reprezentantul firmei Retter a spus ca desi lucrurile s-au schimbat in bine pe santier, in ultima vreme, mai sunt lucruri de pus la punct."Atata timp cat un proiect nu are finantare stabila - si ma refer aici la cash-flow - nu poate functiona. Avem facturi emise de 16,5 milioane de lei. Iar din aceasta suma, 9 milioane e de incasat (a ajuns sau a depasit scadenta - n.red.).Daca astazi oprim lucrarile - si nu suntem departe de asta - am ramane cu un deficit de 25 de milioane de lei", a spus reprezentantul firmei Retter.Lucian Bode a spus ca nu trebuie sa vina ministrul sau premierul ca sa-i invite pe constructori la masa negocierilor, ci ca acestia trebuie sa isi rezolve singuri problemele care ii privesc."Aveti nevoie de mobilizare. Si daca mai aveti probleme si cu subcontractorii, atunci lucrurile vor merge intr-o directie in care nu ne-am dori sa mearga", a spus Lucian Bode.Ca si Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda, Lotul 2 ar fi trebuit sa fie gata in 2016.Potrivit CNAIR, lucrarile ar urma sa se termine in noiembrie 2020. Desi e greu de crezut ca obiectivul ar putea fi atins pe vreunul dintre cele doua loturi.