Ce probleme ar avea proiectul Romaniei pentru cele 30 de miliarde de euro din PNRR: "Mai trebuie discutat pe zona de irigatii, infrastructura pe agricultura"

"Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat de Romania al PNRR - n.r.): partea de educatie, partea de infrastructura de sanatate, partea de feroviar, partea de impaduriri, adica sunt miliarde importante acolo si in ceea ce inseamna partea de impaduriri si in ce inseamna partea de constructia de spitale, reforma in educatie, toate lucrurile acestea sunt considerate de Comisie ca fiind suficient de mature si suficient de bine inchegate astfel incat sa se regaseasca in forma finala a programului", a spus Barna la DIGI 24.El a adaugat ca in privinta PNRR "mai trebuie discutat pe zona de irigatii, infrastructura pe agricultura "."Problema cu irigatiile este ca asa cum stim noi irigatiile, canale care strabat campiile si de acolo cu pompe se face irigatia, in realitate contribuie la desertificare, pentru ca, practic, se extrage apa din sol, o parte e preluata inapoi in sol, o parte se evapora. Se pierde accelerat apa din sol. Romania are o prezenta a apei in sol sub media necesara si atunci genul acesta de sisteme de irigatii traditionale sunt depasite complet si Comisia Europeana a spus foarte clar: 'nu o sa dam bani pentru sisteme care, in loc sa contribuie la un impact pozitiv asupra mediului, afecteaza si mai dramatic mediul'. Solutia pe care o vedem deja in tarile mai dezvoltate sunt acele sisteme de irigatii prin picurare, sistemele unde apa este dusa prin tevi, cantitate mult mai mica de apa decat apa de canal, care vara se si evapora in cantitati uriase si atunci, din motivul acesta, Comisia a spus ca actuala formula 'nu va beneficia de suportul nostru, pentru ca este depasita tehnic, moral'", a afirmat Barna.Acesta a precizat ca Guvernul trebuie sa gaseasca solutii pentru a dezvolta sisteme mai moderne de irigatii si o posibilitate este folosirea fondurilor structurale.