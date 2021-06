Bacaul devine primul oras din Romania inconjurat integral de autostrada-centura. "Circulatia poate fi deschisa fara probleme in urmatoarele doua saptamani" VIDEO

"Constructorul (UMB) executa ultimele detalii: marcaje rutiere, indicatoare, curatenie. Circulatia rutiera poate fi deschisa fara probleme in urmatoarele doua saptamani, chiar daca vor mai ramane lucrari de facut in afara carosabilului (taluzari, santuri).Solicitam antreprenorului si responsabililor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa dea drumul la trafic pana la sfarsitul lunii, astfel incat soferii care tranziteaza orasul pe/din directia Piatra Neamt sa poata folosi varianta de ocolire, iar bacauanii sa scape de zgomot, poluare si aglomeratie", mai scrie asociatia pe pagina de Facebook Centura orasului Bacau are o lungime de 30,70 de kilometri, dintre care 16,27 de kilometri se suprapun cu traseul A7, planificata intre Ploiesti si Siret, si au profil de autostrada.Acest prim tronson a fost inaugurat in decembrie 2020.Restul de 14,43 de kilometri sunt construiti de la 0, cu tehnologie moderna, si se vor unifica acum cu semi-inelul de autostrada.Orasul poate fi ocolit in totalitate atat pe autostrada cat si pe centura in regim de drum normal, o premiera in Romania.Proiectul integral costa 668,3 milioane de lei, fara TVA, si a fost atribuit asocierii Spedition - UMB SRL - Tehnostrade SRL, grupul de firme controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, originar din Bacau.Conform contractului, lucrarile ar fi trebuit finalizate in ianuarie 2022, dar antreprenorul ar urma sa le predea cu jumatate de an mai devreme.