VIDEO Clotilde Armand: "Este ingrozitor sa privesti cum o zona protejata devine betonata din cauza unor functionari publici cu interese meschine"

"In aceasta dimineata am mers pe Aleea Modrogan nr. 1A din inima Bucurestiului si am vazut santierul de acolo.Este ingrozitor sa privesti cum o zona protejata devine betonata din cauza unor functionari publici cu interese meschine.In Parcelarea Filipescu cineva s-a gandit sa planteze 3 blocuri si sa distruga zona istorica. Stim foarte bine cine a dat aceste avize si autorizatii de construire.Alaturi de mine venit si domnul viceprimar al Sectorului 1 Oliver Paiusi care a inceput deja demersurile de verificare a documentatiei elaborata de functionarii din Primaria Sectorului 1.Eu voi inainta catre Prefectul Municipiului Bucuresti o solicitare de anulare a autorizatiei de construire si voi sesiza Inspectoratul de Stat in Constructii.Avem zero toleranta fata de cei care aleg sa distruga mostenirea impresionanta a Bucurestiilor", a transmis Clotilde Armand pe Facebook