CNAIR montează parapeți de beton pe Transalpina VIDEO

CNAIR precizează că sunt lucrări de siguranţă rutieră care se fac în regie proprie şi constau în trasarea de noi marcaje şi montarea parapetelor din metal sau din beton.„Pe DN 67C, #Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului se desfășoară lucrări de siguranță a participanților la trafic.– au fost montați peste 400 metri liniari de parapet metalic tip greu, lucrare efectuată în #regieproprie de angajații #SDNTarguJiu,– a fost aplicat marcaj rutier,– se montează peste 4.500 de metri liniari de parapet de beton, tip New Jersey.– vă rugăm să circulați cu atenție în zonele de lucrări”, arată compania de drumuri.DN 67 C - Transalpina asigură legătura între Oltenia şi Ardeal, de la Novaci în Gorj la Sebeş în judeţul Alba, are o lungime de 150 de km, iar în sezonul estival este un drum intens tranzitat.