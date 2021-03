Compania de Investitii Rutiere "se naste cu adevarat". Ministrul Transporturilor face apel la oameni sa se angajaze in institutie

Apel la CV-uri

"Au trecut cinci ani de la adoptarea unei Ordonante de Urgenta, care prevedea infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere. Din pacate, in tot acest amar de vreme, compania - desi existenta pe hartie - nu a fost operationalizata. Dar astazi anunt cu mare bucurie ca aceasta companie, vitala pentru capacitatea administrativa de a derula proiecte de investitii in autostrazi si drumuri expres noi , se naste cu adevarat", anunta ministrul Catalin Drula pe Facebook "Operationalizarea CNIR este unul dintre punctele prevazute expres in programul de guvernare al coalitiei PNL -USRPLUS- UDMR si iata ca, la doar 3 luni de la preluarea mandatului, putem anunta acest succes catre opinia publica. (...)Noua companie va veni sa consolideze resursa umana din sistem: oamenii profesionisti, expertii, managerii de proiect, inginerii si proiectantii care sa gestioneze aceste proiecte si sa se asigure ca se livreaza la timp.Nu infiintam o noua companie care sa consume bani publici din bugetul de stat in plus.", a completat Drula.Ministrul Transporturilor ii invita pe oameni sa se angajeze in sistemul public, in companiile de infrastructura "Si am ajuns la momentul in care fac un apel catre toti profesionistii din sistemul public si din cel privat sa se alature echipei noastre. Cautam prin acest apel public persoane care sa se implice imediat in administrarea si conducerea companiei CNIR (membri in consiliul de administratie/director general/director financiar).Subliniez ca acest call de CV-uri pentru managementul initial (termenul legal este "provizoriu", conform OUG 109) nu este necesar, in mod normal alegerea fiind la latitudinea conducatorului autoritatii tutelare. Dar ne dorim sa avem o baza de selectie cat mai larga si garantam profesionalism in acest proces", a mai spus Drula. Viitorul management va trebui, in prima faza, sa construiasca echipa, sa structureze compania si sa creioneze viziunea de dezvoltare a acesteia pentru a livra proiectele din Master Planul de Transport al Romaniei. Asteptam inscrierile (CV/scrisoare de intentie) la urmatoarea adresa: cnir@mt.ro Odata cu operationalizarea companiei incepe ceea ce mie imi place sa numesc "o noua aventura frumoasa". Si imi doresc ca, peste doua sau trei decenii, cand ne uitam inapoi la perioada 2020-2030, sa ajungem sa o numim colocvial "anii aia in care s-au facut autostrazile"", a conchis Drula.