FOTO Containere securizate pentru biciclete, la Cluj-Napoca. Cate locuri sunt disponibile pentru cei care vor sa circule pe doua roti

"Dezvoltarea retelei de piste de biciclete si incurajarea utilizarii mijloacelor de transport alternative la masina reprezinta principalele motive pentru care Primaria Cluj-Napoca investeste in amenajarea unor spatii securizate in care cetatenii sa isi poata lasa in siguranta bicicletele", transmite primarul Emil Boc pe pagina sa de Facebook Edilul mai spune ca, anul trecut, in urma demolarii garajelor din cartierul Intre Lacuri, au fost amenajate locuri de parcare pentru masini, dar si zone pentru parcari sigure pentru biciclete.Astfel, pe strada Tulcea la nr. 21, respectiv la nr. 29 putem gasi doua astfel de spatii unde sunt disponibile 100 locuri pentru parcarea bicicletelor".Fiecare dintre cele doua garaje are o capacitate de 50 locuri definite de rasteluri etajate, fiind amenajate pe o suprafata de 76 mp/garaj.Pentru securitate au fost instalate cate 3 camere de supraveghere video, sistem complet de tip senzor cu transmitere avertizari tip SMS, sistem securizat de acces pe baza de card si iluminat tip LED cu senzor crepuscular.Sistemul de alimentare cu energie electrica are la baza panouri solare fotovoltaice.Valoarea investitiei este de 233.527 lei fara TVA.Citeste si: