Autostrada uitată de 10 ani în sertar, resuscitată de autorități. "E primul contract semnat pe noul tip de caiet de sarcini"

Traseul Autostrăzii Făgăraș-Brașov

Contractul pentru proiectarea Autostrăzii Făgăraș- Brașov a fost semnat luni 23 august. Anunțul a fost făcut de către ministrul Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook . Acesta subliniază că investiția fusese abandonată de peste 10 ani.”În această dimineață am luat parte la semnarea contractului dintre Compania de drumuri și proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic de detaliu.Acest segment al autostrăzii A3 Transilvania, lung de 48 de km, a fost scos la licitație în această primăvară, după un deceniu în care a zăcut uitat. Este primul contract semnat pe noul caiet de sarcini care are prevederi mult mai echilibrate”, a precizat Cătălin Drulă.”Traseul începe cu un nod rutier care face legătura la Codlea cu autostrada Ploiești-Brașov și se încheie în apropiere de Făgăraș, printr-un nod de mare viteză care face conexiunea cu autostrada Sibiu-Făgăraș. În plus, în zona municipiului Brașov, proiectantul va asigura legătura cu autostrada Brașov-Bacău.Printre cele mai importante activități din cadrul contractului se numără realizarea unor studii și analize de trafic, geotehnice, arheologice, topografice, hidrologice, hidraulice, de identificare a proprietarilor și a constrângerilor de pe traseu sau a utilităților intersectate. Vor fi obținute toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare.La fel ca A7 - Autostrada Moldovei, Făgăraș-Brașov va beneficia de o proiectare completă și complexă, la cheie. Asta înseamnă că la finalizarea acestui contract se va licita direct execuția lucrărilor (adică utilaje în teren din prima zi)”, a mai precizat ministrul.