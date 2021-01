Cum a salvat un roman traficul din New York. Are solutii si pentru Bucuresti

Romanul a explicat intr-un interviu pentru " Adevarul " ce ar fi de facut pentru asta.Noul primar al Capitalei a apelat la expertul american cu origini romane, Michael Horodniceanu, pentru a scapa Bucurestiul de ambuteiaje. Cunoscut in SUA dupa ce s-a ocupat ani la rand de traficul si de transportul public din New York, Horodniceanu este gata sa faca acelasi lucru si in Bucuresti."Eu sunt nascut si crescut in Bucuresti, asa ca atunci cand mi-a fost cerut ajutorul, am acceptat imediat. Voi ajuta pro bono, vreau sa fac si eu ceva pentru acest oras, pentru locul in care m-am nascut", a spus Michael Horodniceanu.Despre propunerea referitoare la Bucuresti spune ca a acceptat pentru ca vrea sa faca ceva pentru orasul in care s-a nascut.Expertul a mai spus ca nu a cerut bani pentru aceste consulatii ci doar sa i se plateasca cheltuielile cu transportul."In Bucuresti, trebuie facute schimbari care tin mai mult de zona administrativa, manageriala, operationala. Tehnologia care trebuie implementata si care trebuie aplicata mai intens este legata de semaforizare, de managementul de trafic care trebuie sa fie sub un control computerizat, trebuie refacut.Suntem in secolul 21 si sunt multe lucruri care daca vor fi infiintate vor reusi sa creeze o conditie mai buna a traficului. La ora actuala, nu sunt locuri de parcare nicaieri, foarte multe masini incearca sa vina in centrul orasului. Ele trebuie capturate in park&ride in afara Bucurestiului, unde oamenii sa poata sa parcheze si de acolo sa poata sa se foloseasca de transportul public", a explicat expertul.Expertul a povestit cum a ajuns in America, dupa ce a plecat din Romania, a trecut prin Italia, apoi a zburat in Israel unde a ramas cativa ani. in 1970 a ajuns in America unde a facut un master in management la Universitatea Columbia, apoi unul la New York School of Engineering."Fiind acolo mi-am dat seama ca pot incepe un business, am inceput sa dau consultanta. In mai 1978 si am fost numit profesor asistent la Universitate, in acelasi loc in care azi m-am reintors ca profesor dupa 38 de ani. Atunci am publicat o carte, am facut tot felul de lucrari si am inceput, cu colegi de la universitate sa injghebam un business, care se numea Urbi Trans", a spus Horodniceanu.In 1986 i s-a propus postul de director al departamentului de trafic la Metropolitan Transportation Authority, New York, compania care se ocupa de tot ceea ce inseamna trafic acolo. A lucrat timp de patru ani la primarie. In 2007 a fost numit presedintele Metropolitan Transportation Authority Capital Construction. Era o companie in acest MTA care se ocupa de constructiile mari. Adica linii noi de metrou, complexe noi si asa mai departe.Timp de noua ani a fost presedintele acestei companii si m-am ocupat de constructii si linii noi de metrou. Apoi, a revenit la universitate, acolo unde este si in prezent.Citeste si: