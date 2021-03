VIDEO Cum evolueaza lucrarile la podul peste Dunare de la Braila: turnurile de pe cele doua maluri se inalta spectaculos

Constructia podului de la Braila

Drumurile de legatura

Pes-a finalizat betonarea placii de acoperire aferenta blocului de ancoraj si se armeaza elevatia blocului. La turn se armeaza tronsonul final al pilonului si se monteaza piese semi-inglobate pentru sustinerea esafodajului metalic.Pese lucreaza la armarea camerei de ancorare, se betoneaza cu umplutura in zona camerelor de ancoraj si se monteaza cadrul ghidaj cabluri nord si sud.Las-au inceput operatiunile de ridicare a grinzii inferioare. Constructorul lucreaza la armarea tronsonului final al elevatiei pilonului. Podul suspendat de la Braila are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai inalte constructii din Romania.Lucrarile realizate de asociatia de constructori formata din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui sa fie gata in decembrie 2022.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila, cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valoreaza 1,99 miliarde de lei, fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania.Ordinul de incepere a lucrarilor s-a emis doar pentru o sectiune din cele cinci, adica pe sectiunea a doua, pe podul suspendat. In septembrie 2020 s-a emis hotararea de guvern pentru expropieri suplimentare, iar in noiembrie s-a emis decizia de expropiere si s-au aprobat proiectele tehnice de executie aferente relocarilor liniilor electrice si telecomunicatiilor.Drumurile care fac legatura cu podul suspendat peste Dunare , fara de care acesta nu ar fi fost functional, ar putea fi construite pana la finalul anului 2022.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a anuntat joi, 4 martie, ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din caile de legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic.