VIDEO Au inceput lucrarile la statia supraterana de metrou din Berceni. Magistrala 2 ar urma sa fie prelungita cu 1,6 kilometri

Aflat la santierul noii statii de metrou, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat ca vrea sa prelungeasca linia M2 pana la inelul de centura.Intrebat de jurnalisti daca se gandeste ca, intr-o etapa viitoare, eventual printr-un parteneriat cu comuna Berceni, sa prelungeasca linia M2 pana la inelul de centura, el a raspuns:"Acesta este urmatorul obiectiv. Vreau sa tratam aceasta investitie doar ca pe un inceput, ca pe un proiect pilot. In mod evident, reteaua de metrou - si nu numai magistrala M2 - ar trebui sa se prelungeasca si catre toate localitatile din judetul Ilfov (...), pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vom discuta despre zona metropolitana, vom discuta despre un Bucuresti care va include in interiorul lui, sunt convins de asta, atat orasul Popesti Leordeni, cat si comuna Berceni si alte localitati".El a amintit ca lucrarile la noua statie de metrou de pe soseaua Berceni presupun prelungirea Magistralei 2 de metrou cu inca 1,6 kilometri, pana in imediata vecinatate a liniei de centura.Daniel Baluta a spus ca valoarea totala a investitiei este de 50 de milioane de euro, dintre care 15% sunt decontati de Primaria Sectorului 4, iar 85% de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Infrastructura Mare.Investitia presupune si realizarea unei parcari de tip park and ride."Odata cu anuntarea acestei investitii, nu au intarziat sa apara alte investitii private. In aceasta modalitate, Sectorul 4 doreste sa reprezinte o alternativa viabila pentru comunitatea oamenilor de afaceri", a mai declarat Daniel Baluta.Potrivit acestuia, o companie americana specializata in realizarea de ambalaje din aluminiu a investit in zona 100 de milioane de euro, SIF Muntenia a achizitionat platforma IMGB si va dezvolta un parc tehnologic, respectiv cladiri de birouri, iar investitorul care a cumparat platforma Vulcan doreste sa realizeze un parc tehnologic.La finalizarea lucrarilor la noua statie de metrou, toata infrastructura va trece la Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor.In alta ordine de idei, el a afirmat ca pana in prezent a avut un dialog foarte bun cu primarul general, Nicusor Dan "Proiectele pe care le-am propus in campanie nu sunt proiecte politice, ele sunt proiectele bucurestenilor (...) Din discutiile pe care le-am avut cu domnul primar general, am sesizat o deschidere deosebita (...) Scopul pe care si dansul il are si noi il avem e de a construi impreuna un oras cat mai prietenos, o infrastructura cat mai buna. Am avut pana acum un dialog foarte bun cu primarul general si sunt convins ca si de aici incolo il voi avea, dar nu numai cu dansul. Si ceilalti colegi primari de sector sunt niste oameni extrem de preocupati, in legatura cu toate temele curente. (...) Sunt convins ca impreuna toti sapte vom face o treaba foarte buna in urmatorii 4 ani", a adaugat Daniel Baluta.Contractul pentru proiectarea si executia noii statii de metrou de pe Soseaua Berceni, in valoare de circa 157 milioane lei, a fost atribuit firmei SOMET. Licitatia a fost organizata de Primaria Sectorului 4, iar documentul a fost semnat pe 15 aprilie.Citeste si: