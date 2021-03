VIDEO Imaginea dezastrului de pe santierul autostrazii Transilvania. Cum arata lotul Chetani-Campia Turzii, ramas fara contract, dupa reziliere

Contract de sase ani

"Imaginea dezastrului in derularea proiectelor de infrastructura . Stadiul santierului de pe autostrada A3 lot Chetani -Campia Turzii, la 6 ani de la semnarea contractului si la cateva zile dupa rezilierea lui. Fara comentarii", au scris cei de la Pro Infrastructura pe Facebook Contractul pentru cei 15,7 kilometri de autostrada A3 dintre Chetani si Campia Turzii a fost reziliat joi, 11 martie, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In ultimele cinci luni, progresul inregistrat a fost de doar 1%, acuza ministrul Transporturilor, Catalin Drula "Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub 40%, nu putem face performanta in dezvoltarea infrastructurii si a Romaniei, in general. Constructorul acestui lot, ajuns in insolventa si cu subcontractori neplatiti, a beneficiat de toata bunavointa autoritatilor romane, dar a sosit momentul in care trebuie sa spunem "Destul!", scria Drula.Acest contract a fost semnat in 2015 cu firma romaneasca Straco, intrata intre timp in insolventa, pe circa 280 de milioane de lei (45% din valoare estimata la licitatie) si cu un termen initial de 12 luni pentru lucrari.La inceputul acestui an, ministrul Drula anunta iminenta reziliere a contractului. Ministrul Transporturilor a anuntat in ianuarie ca trebuie luata decizia de a rezilia sau a continua contractul cu constructorul lotului Chetani - Campia Turzii, parte din Autostrada Transilvania, care inregistreaza intarzieri mari, din cauza problemelor financiare.