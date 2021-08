Încep lucrările la ultimul tronson din drumul expres Craiova-Pitești. Când va fi finalizată lucrarea

Valoarea contractului este de 617 milioane lei.”Astăzi s-a semnat contractul pentru ultimul tronson din drumul expres Craiova-Piteşti. Am participat astăzi la sediul CNAIR la semnarea contractului dintre Compania de drumuri şi câştigătorul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lotului 4, grupul de firme UMB. Acelaşi antreprenor lucrează excelent pe tronsoanele 2 şi 3 ale drumului expres şi mă aştept ca ritmul să fie similar şi pe acest segment din DX12. Ca termene contractuale, avem 12 luni pentru proiectare şi 24 pentru execuţia celor 31,8 km ai lotului dintre Coloneşti şi Piteşti”, scrie Drulă pe Facebook Drumul expres Craiova - Piteşti este împărţit în patru loturi, are o lungime totală de 121 de kilometri, prevede câte două benzi pe sens de câte 3,5 metri lăţime fiecare, fără bandă de urgenţă, acostamente de câte 1,5 m pe fiecare parte şi o bandă mediană cu separator lată de 3 metri.UMB este constructor şi pentru Lotul 2 (40 km), care se va finaliza în acest an, şi pe Tronsonul 3 (31,75 km).”Câteva date despre acest sector: va cuprinde 30 de structuri cu lungimea totală de 1.680 de metri (14 pasaje şi 16 poduri); acestora li se adaugă 28 de podeţe; va avea 2 noduri rutiere: la Podul Broşteni (pentru legătura cu DN65A şi DN65), respectiv la Catanele (pentru legătura cu A1); este prevăzută o bază de întreţinere şi deszăpezire la Oarja; vor exista două spaţii de parcare/servicii, amplasate de-o parte şi de alta a drumului”, adaugă ministrul Cătălin Drulă