CNAIR a semnat contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate a doua loturi din Drumul de mare viteza Baia Mare - Suceava

Potrivit unui comunicat al Companiei, ofertantul declarat castigator pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent lotului 2, Bistrita - Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fara TVA.Studiul de Fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei - Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoare contractului fiind de 14.475.000,00 lei fara TVA. Prestatorii trebuie sa asigure , conform contractelor, urmatoarele servicii:Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);Intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Beneficiarului pentru depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare;Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari si Asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari", a transmis compania.Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de incepere a fiecarui contract, se arata in comunicat.