Este vorba despre drumul de legatura intre DN5 si podul prieteniei Giurgiu-Ruse. Soseaua de mare viteza va avea doua benzi pe sensul de mers si o lungime de 5,72 kilometri.Potrivit postarii pe Facebook , constructorul a ajuns deja la un stadiu al lucrarilor de 33%, in conditiile in care proiectul trebuie finalizat in aprilie 2022. Drumul este construit integral din beton , o raritate in infrastructura din Romania.