Drumul Expres DX12 Craiova - Pitesti. Primul strat de asfalt a fost asternut deja pe unele portiuni VIDEO

"Actiuni de forta, mobilizare impresionanta a antreprenorului UMB pe santierele tronsoanelor 2 si 3 ale Drumului Expres Craiova - Pitesti.De ieri a inceput pe tronsonul 2, lot 1, asternerea stratului de baza de asfalt, proces ce continua pana se va acoperi tot traseul de aproximativ 40 kilometri ai tronsonului 2. A fost, de asemenea, turnata prima placa de suprabetonare la podul din cadrul nodului rutier de la Slatina.Peste 1.400 de oameni si mai mult de 700 de utilaje au fost mobilizate pe santier pe tronsoanele 2 si 3. Pe tronsonul 3 se lucreaza cu 8 instalatii de forat coloane la structuri.Din cei 31 de kilometri ai tronsonului 3 au fost decopertati peste 17 kilometri", transmite CNAIR intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook Tronsonul 1 (17,7 km) este executat de catre italienii de la Tirrena Scavi pentru circa 76 de milioane de euro, iar Tronsonul 2 (39,85 km), care va ocoli si orasele Bals si Slatina, este construit de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL pentru circa 309 milioane de euro. Cele doua contracte au termen 12 luni pentru proiectare si apoi 24 de luni pentru executie.Si Asociatia Pro Infrastructura a realizat o serie de video-uri din drona cu Lotul 2 de circa 40 de km ce ar putea fi gata pana la finalul anului, conform Hotnews.ro Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a anuntat la inceputul anului ca se bazeaza pe promisiunea constructorului UMB de a finaliza si a da in trafic pana la final de 2021 cei circa 40 de km de pe tronsonul 2 al Drumului Expres DX12 Craiova - Pitesti. Similar, si sefa de la Drumuri anunta inca din decembrie 2020 intr-un interviu pentru HotNews.ro ca anul acesta tronsonul 2 din DX12 va fi gata.La momentul de fata, potrivit raportarii CNAIR de pe harta proiectelor gestionata de CESTRIN, stadiul fizic al lucrarilor pe Tronsonul 2 din DX12 este de circa 60%, iar termenul contractual este Q2 2022.Cu toate acestea, constructorul roman UMB are deja are o traditie in a lucra cu toate motoarele turate si de a finaliza mult inainte de termen lucrarile.Anul trecut UMB a finalizat cei 16 km din autostrada A7 (Centura Bacau) cu mai bine de un an inaintea termenului contractual, iar in trecut a mai finalizat si o portiune din A1 de langa Timisoara cu aproape jumatate de an in avans.Drumul expres Craiova - Pitesti este impartit in patru loturi, are o lungime totala de 121 de km, prevede cate doua benzi pe sens de cate 3,5 metri latime fiecare, fara banda de urgenta, acostamente de cate 1,5m pe fiecare parte si o banda mediana cu separator lata de 3 metri.Licitatiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitesti au fost lansate inca din iulie 2017, dar nu toate tronsoanele au fost pana acum contractate.Citeste si: