Primele imagini cu noul drum spre vama Giurgiu-Ruse. Proiect-pilot cu o premiera tehnologica absoluta in Romania VIDEO

Este vorba despre un drum in lungime de 5,72 de kilometri, amenajat de firma austriaca PORR Construct pentru suma de 107 de milioane de lei, fara TVA.Lucrarile au inceput in octombrie 2020, iar estimarea Asociatiei "Construim Romania" este ca stadiul lucrarilor, la sase luni de la debutul santierului, este de 10%.Soseaua rapida ar putea fi data in folosinta pana la finalul anului 2021, potrivit promisiunii constructorului.Din imagini se poate observa ca traseul drumului expres a fost decopertat aproape pe intreaga lungime, muncitorii pregatindu-se pentru turnarea suprafetei de rulare."Cu o lungime de 5.72 de kilometri, acest drum de legatura va ajuta la ocolirea orasului Giurgiu pentru a ajunge in Vama Giurgiu. Mai mult, chiar si in aceste vremuri de pandemie, tirurile care asteapta intrarea in tara vecina stationeaza pe kilometri intregi in orasul Giurgiu. Noul drum de legatura va elibera orasul de o parte a traficului greu si va scurta timpul de deplasare dintre vama si DN5 pe relatia cu capitala. Daca antreprenorul se va mobiliza bine, ar avea sanse sa finalizeze lucrarile pana la finele acestui an", mentioneaza membrii Asociatiei "Construim Romania" intr-o postare pe Facebook Soseaua va fi din beton, turnat cu o tehnologie moderna, un proces mecanizat folosit in premiera in Romania."Este un drum cu patru benzi, cu separare pe mijloc, realizat din beton. E o premiera dupa experimentul esuat din anii 90 Bucuresti-Fundulea. Solutia de atunci a dat gres. A fost un exemplu de asa NU", a explicat Catalin Drula , ministrul Transpoturilor, la mijlocul lunii februarie.Ministrul a vorbit si despre motivele pentru care a fost aplicata aceasta solutie."CNAIR s-a gandit bine sa inceapa cu un proiect micut, un proiect pilot, pentru ca astfel de drumuri si autostrazi din beton se fac ca in multe alte tari si exista analize ca pe un ciclu de costuri, pe durata de viata a drumului, devine mult mai ieftin. Langa Giurgiu se va lucra mecanizat de catre o firma austriaca ce a mai facut in Romania piste de aterizare din beton, deci ar trebui sa sa iasa totul brici", a adaugat Drula.