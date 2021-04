Peste 100 de kilometri de drumuri judetene din Buzau, modernizati in baza unui proiect cu finantare europeana

In urma unei proceduri de licitatie care dureaza de aproape doi ani, CJ a desemnat constructorii care au castigat licitatiile pentru cele trei loturi ale drumului considerat strategic pentru judetul Botosani.Licitatiile pentru stabilirea constructorilor au fost inregistrat amanari succesive atat din cauza pretului scazut al lucrarilor, care a determinat firmele sa nu se inscrie la licitatie, cat si din cauza contestatiilor aparute dupa o prima finalizare a procedurii de achizitie publica."Membrii Comisiei de achizitii din cadrul CJ au facut comunicarile catre asocierile de firme care au fost desemnate castigatoare dupa ce ne-a fost comunicata sentinta de la Curtea de Apel Suceava, prin care s-a mentinut decizia Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor in urma careia firma care a fost stabilita castigatoare initial a fost exclusa din procesul de evaluare a ofertelor", a afirmat Federovici.Primul lot, care are o lungime de 29,212 kilometri si leaga localitatile Sipote (judetul Iasi) - limita de judet - Rediu - Rauseni - Calarasi, a fost adjudecat de o asociere care are ca lider o firma din judetul Neamt, care va executa lucrarea pentru 94,4 milioane de lei fara TVA.Al doilea lot, care are o lungime de 51,194 kilometri si care face legatura intre localitatile Rauseni - Todireni - Albesti - Trusesti - Dangeni - Hanesti, a fost castigat de o asociere al carei lider este o societate din Botosani, pentru suma de 175,08 milioane de lei.Al treilea lot, de 25,859 kilometri, care asigura legaturi intre DN 29D si localitatile Blandesti - Cerchejeni - Sulita - Cheles - Lunca - Cernesti - Todireni, a fost adjudecat de o asociere de firme din judetul Bistrita Nasaud care a licitat suma de 86,29 milioane de lei.Valoarea totala a lucrarilor pe cele trei tronsoane de drumuri judetene se ridica la 355,8 milioane de lei.Licitatiile pe cele trei loturi au fost adjudecate de o firma din municipiul Botosani, insa au fost contestate atat la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, cat si a Curtea de Apel Suceava."Contractele de lucrari vor putea fi semnate doar dupa expirarea perioadei de contestatii. Speram ca de aceasta data sa nu mai avem aceste contestatii si saptamana viitoare sa putem sa semnam aceste contracte. Dupa acest moment, asocierile de firme castigatoare vor avea ca si termen cinci zile sa constituie garantia de buna executie. O data parcursi acesti pasi legali, vom putea da ordinul de incepere a lucrarilor si practic sa se treaca efectiv la treaba", a adaugat presedintele CJ Botosani.